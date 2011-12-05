«Бойцовский клуб» вышел в эфир в Приморье

Телекоммуникационная компания «Подряд» начала трансляцию нового спортивного канала «Бойцовский клуб». Это самый «мужской» телеканал группы каналов ВГТРК.

Его лицами станут российские и зарубежные бойцы с мировым именем. Зрителей ждут громкие премьеры в мире бокса и смешанных единоборств, зрелищные турниры и бескомпромиссные схватки. Несомненный интерес вызовут олимпийские турниры по боксу, борьбе, дзюдо, чемпионаты мира, Европы и России среди любителей.