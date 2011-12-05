Приморские спортсмены - к ветру привычные

Приморские спортсмены хорошо показали себя на «Черноморской регате».

По словам тренера нашей команды Михаила УТКИНА, было довольно холодно – около 5 градусов тепла, ветер менял направление, то усиливался, то затихал. Периодически шел дождь, в последний день соревнований дождь даже превратился в град, поэтому гонки пришлось отменить. Всего организаторы провели 11 гонок. Тем не менее в таких тяжелых условиях нашим спортсменам удалось занять высокие места и обойти соперников.