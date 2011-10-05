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БАСКЕТБОЛ: "Спартак-Приморье" уже на полпути в Европу

05 Октября 2011, 10:40 | Приморье

"Спартак-Приморье" 4 октября отметил 12 лет со дня основания баскетбольного клуба победой над красноярским "Енисеем" в первом матче квалификации кубка EuroChallenge 75:58 (17:16, 33:9, 6:19, 19:14).

11 октября в ответном матче в Красноярске подопечным Бориса ЛИВАНОВА предстоит отстоять очень даже неплохой задел в 17 очков. А перед этим в гости к "Спартаку-Приморье" 7 октября пожалует один из ведущих клубов Европы казанский "Уникс".

Главный тренер "Енисея" Стеван КАРАДЖИЧ после матча пожаловался на плотный календарь. Несмотря на то, что Красноярск - самый близкий город к Владивостоку на баскетбольной карте страны, добираться "Енисею" пришлось из Литвы, где сибиряки удачно прошли квалификацию Единой Лиги ВТБ. "Мы 7 дней в разъездах, практически без тренировки. Плюс разница во времени", - отметил наставник гостей.

Первые очки в матче заработал нигерийский центровой "Спартака-Приморье" Джелил АКИНДЕЛЕ, реализовав один штрафной из двух. После этого четыре очка набрали уже сибиряки и до конца первой четверти команды, можно сказать, пристреливались. Во втором периоде красно-белые устроили настоящую бомбардировку кольца соперника. При этом защита нашей команды не позволила "Енисею" в концовке набрать ни одного очка. К перерыву преимущество "Спартака-Приморье" достигло максимальных 25 очков. Как и следовало ожидать, вторую половину игры гости начали сверхагрессивно и по ходу игры даже сократили разницу в счете до 12 очков. Но это, все-таки, был день "Спартака-Приморье".

Статистика: ТОМАС - 15 очков (4 подбора, 4 передачи), НЕСТЕРОВ - 12, БАБУРИН- 9, ВИКТОР - 9 (5 подборов, 4 передачи), АКИНДЕЛЕ - 9 (6 подборов), КАРАУЛОВ - 7, А.ПАВЛОВ - 6, САВЕНКОВ - 5 (2 подбора), ЗЕЛЕНСКИЙ - 3 (3 подбора), ГОЛЯХИН, ПОЛОХИН, УСКОВ.

Борис Ливанов, главный тренер БК "Спартак-Приморье":

- В течение игры было несколько разных периодов. Нервозное начало, потом во второй четверти был отрезок, когда очень многое получалось. Я думаю, что близость победы сыграло свою роль, и, в третьей четверти, не забив несколько мячей из хороших ситуаций, команда немножко задергалась. Все, что сегодня происходило в течение игры, свойственно первой официальной игре. Мы сегодня начинаем, в отличие от "Енисея". И эта некая нервозность, конечно, имеет место быть, и необходимо времени, чтобы команда в сезон вкатилась. А то, что соперник неуступчивый, мастеровитый было очевидно. Если бы мы дали слабиночку, еще немного, могли бы и упустить победу. Я сопернику отдаю должное за то, что они перевернули игру. Очень важную для нас игру.

- Новичок команды Денис ПОЛОХИН за 12 минут игрового времени ничем не отметился на площадке. Не попал в игру?

- Вы правы, не попал в игру. Не все сегодня попали, но ничего страшного в этом нет. Я считаю, что свое кредо с прошлого сезона, мы сохраним. У нас достаточно широкая обойма игроков и если кто-то не попадает в игру, есть люди, которые готовы их заменить.

Стеван Караджич, главный тренер БК "Енисей":

- Все было видно. В первой половине мы играли очень плохо. Противник забил нам 50 очков, и вопрос о победителе был уже решен. В третьей четверти мы нашли рецепт, как надо сыграть против "Спартака". Мы уступили в матче с разницей в 17 очков, и, я думаю, с нашими болельщиками у нас еще будет шанс взять реванш в ответной встрече.

- Как вы прокомментируете ситуацию с возможной отменой стадии плей-офф в чемпионате России?

- Это нормально. У сборной России будет достаточно времени на подготовку к квалификационному турниру к Олимпиаде. Но об этом надо было думать раньше.

Фото БК "Спартак-Приморье"

Автор: Олег Клименко
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