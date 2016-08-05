Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Во Владивостоке состоится открытый чемпионат по аквабайку
Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по водно-моторному спорту в классах «Аквабайк» и «Мотолодка с надувными бортами» стартует в Приморье уже в эту субботу, 6 августа. Организаторы подготовили насыщенную программу для зрителей, вход свободный.
Начало соревнований на водноспортивной станции ЦСКА Владивостока – в 10.30. Заезды спортсменов продолжатся 7 августа, после завершения второго дня определятся победители и призеры.
Главным событием, которое пройдет в рамках открытого Чемпионата Приморского края по водно-моторному спорту, станет международный ралли-рейд на аквабайках «Русский Гран При 2016». Мероприятие состоится с 10 по 14 августа.
Организаторами ралли-рейда выступают Федерация водно-моторного спорта Приморского края, Центральный Спортивный Клуб Армии (ЦСКА), международная федерация гонок на аквабайках IJSBA при поддержке Администрации Приморского края и командования Тихоокеанского флота РФ.
Среди иностранных участников ралли-рейда особое внимание заслуживает мировой фаворит гонок на выносливость француз Жан Бруно Пасторелло, для которого это будет уже четвертый визит во Владивосток. В 2013 и 2015 годах он уже становился победителем гонки и, несомненно, настроен довести счет своих побед до трех.
В настоящий момент заявки на участие получены от 30 команд, которые в зависимости от технических характеристик гидроциклов, будут разделены на два технических класса.
Для зрителей будут организованы бесплатных прогулки на лодках «Looker350» и «Jet Capsule.
Новости тематики
- Лучшие дрифт-автомобили прибыли в Приморье
- Спортсменки из Приморья стали двукратными чемпионками мира в гребле на лодках "Дракон"
- Буре и Фетисов сыграют в матче НХЛ в Приморье
- Во Владивостоке состоится открытый чемпионат по аквабайку
- Во Владивостоке в выходные пройдет первый этап по велоспорту-шоссе
- Чемпионат мира по аквабайкам в пятый раз пройдет в Приморье
- Приморская молодежная хоккейная команда "Тайфун" будет базироваться в Уссурийске
- Марафонский заплыв через Амурский залив состоится во Владивостоке в субботу
- На Дальнем Востоке России завершился двухнедельный проект спортивной дипломатии
- Заинтересовать читателя спортом
Новости раздела
- Лучшие дрифт-автомобили прибыли в Приморье
- Спортсменки из Приморья стали двукратными чемпионками мира в гребле на лодках "Дракон"
- Тхэквондистка из Уссурийска стала победительницей первенства России
- Буре и Фетисов сыграют в матче НХЛ в Приморье
- Во Владивостоке состоится открытый чемпионат по аквабайку
- ХК "Адмирал" ставит гагаринские задачи
- Виртуальный гольф-клуб открылся в Приморье
- Приморские спортсмены стали призерами на чемпионате мира по тхэквондо
- Во Владивостоке в выходные пройдет первый этап по велоспорту-шоссе
- Чемпионат мира по аквабайкам в пятый раз пройдет в Приморье
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В прибрежных водах Дальнего Востока появились косатки-мутанты
- Ученые: кесарево сечение серьезно влияет на здоровье ребенка
- В России вновь ажиотажный спрос на доллары
- Полицейские написали жесткую памятку о том, как отбиваться от цыган-гипнотизеров
- Хитом Летнего Кубка КВН во Владивостоке стала шутка о том, как "Адмирал" "натянул" "Амур"
- Французская корпорация будет производить во Владивостоке электрооборудование
- Партизанск обогнал даже Сочи!
- В Приморье такси столкнулось КАМАЗом (Фото, Видео)
- За рыбалку на Ханке приморцев оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого
- У берегов Приморья запахло жареным