Во Владивостоке состоится открытый чемпионат по аквабайку

Открытый Чемпионат и Первенство Приморского края по водно-моторному спорту в классах «Аквабайк» и «Мотолодка с надувными бортами» стартует в Приморье уже в эту субботу, 6 августа. Организаторы подготовили насыщенную программу для зрителей, вход свободный.

Начало соревнований на водноспортивной станции ЦСКА Владивостока – в 10.30. Заезды спортсменов продолжатся 7 августа, после завершения второго дня определятся победители и призеры.

Главным событием, которое пройдет в рамках открытого Чемпионата Приморского края по водно-моторному спорту, станет международный ралли-рейд на аквабайках «Русский Гран При 2016». Мероприятие состоится с 10 по 14 августа.

Организаторами ралли-рейда выступают Федерация водно-моторного спорта Приморского края, Центральный Спортивный Клуб Армии (ЦСКА), международная федерация гонок на аквабайках IJSBA при поддержке Администрации Приморского края и командования Тихоокеанского флота РФ.

Среди иностранных участников ралли-рейда особое внимание заслуживает мировой фаворит гонок на выносливость француз Жан Бруно Пасторелло, для которого это будет уже четвертый визит во Владивосток. В 2013 и 2015 годах он уже становился победителем гонки и, несомненно, настроен довести счет своих побед до трех.

В настоящий момент заявки на участие получены от 30 команд, которые в зависимости от технических характеристик гидроциклов, будут разделены на два технических класса.

Для зрителей будут организованы бесплатных прогулки на лодках «Looker350» и «Jet Capsule.