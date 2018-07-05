Красно-белая заявка

«Спартак-Приморье» устал коллекционировать титулы чемпионов Суперлиги, хочет играть среди грандов

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье», действующий чемпион российской Суперлиги, начал переформатирование команды с прицелом на возможное участие в Единой лиге ВТБ. По данным Деловой газеты «Золотой Рог», учредители красно-белого клуба нашли необходимые финансовые гарантии, и в настоящее время заявка находится на рассмотрении в руководстве лиги. Увы, но в неясности с уровнем будущего турнира кроется главный минус текущего комплектования команды. Во главе которой остался Милош ПАВИЧЕВИЧ.

На прошлой неделе исполком Российской федерации баскетбола (РФБ) утвердил регламент чемпионата и Кубка России, и составы участников соревнований РФБ на сезон-2018/19.

Состав Суперлиги 1 выглядит следующим образом: 1. «Спартак-Приморье» (Приморский край). 2. «Самара» (Самара). 3. ТЕМП-СУМЗ-УГМК (Ревда). 4. «Новосибирск» (Новосибирск). 5. «Урал» (Екатеринбург). 6. ЦСКА-2 (Москва). 7. МБА (Москва). 8. «Химки-Подмосковье» (Московская область). 9. «Купол-Родники» (Ижевск). 10. «Спартак» (Санкт-Петербург). 11. «Зенит»-фарм (Санкт-Петербург). 12. «Буревестник» (Ярославская область). 13. «Уралмаш» (Екатеринбург). 14. «Восток-65» (Южно-Сахалинск).

Решение о допуске еще двух клубов - «Университет-Югра» (Сургут) и «Иркут» (Иркутск) – будет принято в случае погашения ими задолженностей до 15 июля.

На данный момент точно ясно, что в «Спартаке-Приморье» нового созыва не будет MVP Суперлиги-1 Виктора ЗАРЯЖКО, а Андрей МАТЕЮНАС начнет сезон в составе бронзового призера Суперлиги - 1 «ТЕМП-СУМЗ-УГМК». В прошедшем сезоне Андрей играл в среднем по 24 минуты, набирал по 8 очков и делал по 4 передачи. В рейтинге игроков Суперлиги Матеюнас занял 50-е место (5-е место сезоном ранее). Матеюнас является одним из самых титулованных игроков Суперлиги. Он - двукратный чемпион, серебряный призер и дважды бронзовый призер Суперлиги.

Пока не определился со своим будущим один из лидеров «Спартака-Приморье» Максим КРИВОШЕЕВ. Cделав свое дело, Владивосток покинул американский защитник Даррелл МИТЧЕЛЛ, игрок, как показал прошлый сезон, достаточно высокого уровня, но никак не выше Суперлиги. То же самое касается и латвийца Артемса БУТЯНКОВСА, приходившего в «Спартак» с задачей показать себя во всей красе одному из клубов ВТБ. Честно признаемся, у Артемса с этим не особо получилось – вряд ли ему предложат хороший контракт в российском клубе топ-уровня.

В прошлом сезоне «Спартак-Приморье» третий раз в своей истории стал чемпионом Суперлиги, обыграв в финальной серии «Самару». Ранее команда из столицы Приморья была чемпионом в сезонах-2004/05 и 2010/11. Титул MVP Суперлиги-1 достался главному герою финальной серии, защитнику приморцев Виктору ЗАРЯЖКО. По ходу турнира он в среднем набирал по 23,2 очка, а в решающем матче сделал дабл-дабл – 20 очков и 15 подборов. В символическую пятерку вошли: разыгрывающий Антон ГЛАЗУНОВ («Урал», Екатеринбург), атакующий защитник Алексей ГОЛЯХОВ («Самара»), легкий форвард Андрей ИВАНОВ (ТЕМП-СУМЗ-УГМК, Ревда), тяжелый форвард Артем ЯКОВЕНКО («Самара») и центровой Максим Кривошеев («Спартак-Приморье»).

«Команда комплектовалась с учетом победы в Суперлиге, как минимум, выхода в финал. Подбирались игроки по бойцовским качествам. Такие, кто финал бы не проиграл. Тренер уже этих игроков собрал в единое целое», - сообщил по окончании сезона исполнительный директор «Спартака-Приморье» Иван СЫРКИН.

На данный момент красно-белые подписали контракты с тремя новичками – защитниками Василием МАРТЫНОВЫМ, Алексеем ВЗДЫХАЛКИНЫМ и Сергеем ЧЕРНОВЫМ, уже выступавшем в составе нашей команды на протяжении двух сезонов и ставшим чемпионом Суперлиги–2011.

31-летний Чернов на протяжении последних пяти сезонов выступал в составе пермской «Пармы» (два последних сезона – в Единой лиге ВТБ), стал обладателем Кубка России. Статистика в сезоне 2017-18 в Единой лиге ВТБ: 18 игр (8:29 мин), 2,1 очка, 0,7 подбора, 1,4 передачи в среднем за игру.

«Конечно, мне очень приятно вернуться во Владивосток. Этот город занимает отдельное место в моем сердце и в моей судьбе. Я с теплыми чувствами вспоминаю те два сезона в «Спартаке-Приморье». Мое первое серьезное достижение, чемпионство в Суперлиге, связано именно с этим клубом. Это навсегда в моей памяти, медаль висит на видном месте в квартире. Я прекрасно помню, как во Владивостоке любят баскетбол, как трепетно болельщики относятся к игрокам и команде. Наверное, все знают, что в Перми крутые болельщики, но и возвращаясь в «Спартак», знаю, что во Владивостоке очень хорошо поддерживают команду, переживают за нее, и для спортсменов это очень важно», - приводит слова Чернова пресс-служба клуба.

32-летний защитник Алексей Вздыхалкин перешел в «Спартак-Приморье» из пермской «Пармы». В 2014 году Вздыхалкин стал чемпионом Суперлиги в составе «Автодора» и был признан лучшим атакующим защитником сезона.

«Последний сезон для меня выдался далеко не таким, как мне хотелось. Надеюсь, что в «Спартаке-Приморье» удастся показать свою лучшую игру. О клубе слышал только хорошее, но нужно самому узнать изнутри. Я бывал раньше во Владивостоке, но из-за большой разницы во времени никогда не было возможности погулять по городу, теперь такая возможность будет. Предстоящий сезон будет жарким, приходите и поддерживайте свою любимую команду!», - говорит Вздыхалкин.

23-летний защитник Василий Мартынов перешел в «Спартак-Приморье» из «Нижнего Новгорода». Мартынов – серебряный призер Единой молодежной лиги ВТБ – 2017 в составе подмосковных «Химок» и серебряный призер Кубка России – 2018 в составе «Нижнего Новгорода». В 2010 и 2012 входил в состав сборной России U16 на чемпионате Европы.

«Конечно, расстроился, что не получилось остаться в «Нижнем Новгороде», но в то же время «Спартак-Приморье» - очень достойная команда, чемпион Суперлиги. И я рад, что мне предстоит играть в таком слаженном коллективе и клубе с большими традициями. Знаю, что во Владивостоке на матчах отличная атмосфера, очень шумные болельщики, которые активно переживают за свою команду», - говорит Мартынов.

Еще один новичок взят «на обкатку» - 19-летний форвард Никита СОЛДАТОВ успел поиграть в юниорском турнире Евролиги за ЦСКА-ДЮБЛ и в молодежном чемпионате за ЦСКА-2.

Чемпионами Суперлиги в составе «Спартака-Приморье» стали: Виктор Заряжко, Андрей Матеюнас, Максим Браницкий, Игорь Смыгин, Дэррел Митчелл, Иван Савельев, Василий Бабайлов, Степан Гетманов, Максим Захаров, Александр Разумов, Артемc Бутянковc, Антон Саяпин, Максим Кривошеев, главный тренер Милош Павичевич, тренер Никола Станич, тренер по физподготовке Максим Учайкин, врач Андрей Быков, массажист Виталий Морозов.

На фото: Главный дирижер «Спартака-Приморье» Милош Павичевич успел пощекотать нервы приморским болельщикам.

Фото БК «Спартак-Приморье».

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.