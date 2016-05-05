Приморье получит Центр олимпийской подготовки

Хоккею, фигурному катанию, шорт-треку и керлингу обещан доступный лед

27 апреля стало официальным днем рождения нового спортивного клуба в Приморье. «Тезка» хоккейного клуба «Адмирал» объединил под своей эгидой сразу четыре краевые федерации ледовых видов спорта – хоккей, фигурное катание, шорт-трек и керлинг. Новым «домом» для набирающих популярность видов спорта, как и следовало ожидать, станет «Фетисов Арена». Продвигать СК «Адмирал» на российском и международном уровне призван заслуженный тренер России, главный хоккейный эксперт «Матч ТВ» и посол хоккейной России Сергей ГИМАЕВ, пишет Деловая газета «Золотой Рог».

Об истории создания нового объединения и его задачах рассказал генеральный директор ХК «Адмирал» Илья СПОКОЙНОВ (на верхнем фото):

- Четыре федерации и ХК «Адмирал» обратились к губернатору с инициативой создания спортивного клуба. Глава региона поддержал эту инициативу, месяц у нас ушел на обработку документов. И вот можно сказать, что 27 апреля отныне является днем рождения спортивного клуба «Адмирал».

За поддержкой мы обратились к Сергею Наильевичу Гимаеву. Так как он является заслуженным тренером России и знает новейшие методики, мы попросили его возглавить спортивный клуб, и он дал добро, что нам крайне важно. Поэтому отныне Сергей Гимаев – почетный президент СК «Адмирал».

Сегодня в хоккей в Приморье играют около трех тысяч человек – это и любители, и профессионалы, и дети. Еще 500 человек задействованы в других ледовых видах спорта. А мы бы хотели, чтобы количество занимающихся возросло до 10-12 тысяч. Решить эту задачу в том числе призван и новый спортивный клуб.

В настоящее время в крае реализуется губернаторская программа по строительству пяти ледовых дворцов, причем строятся все пять будут одновременно. Все федерации согласовали, что мы должны не хаотично использовать лед, а равномерно занимать арену, чтобы не было обиженных.

Есть у нас общая задача, чтобы все федерации получили доступный лед для своих видов спорта. Кроме того, мы хотим в этом году согласовать проект и выйти на начало строительства Центра олимпийской подготовки в рамках дальнейшего развития «Фетисов Арены». Мы хотим подать заявку в Минспорта не просто как арена, а настоящий олимпийский центр. И готовы решить вопрос строительства еще двух ледовых линз (площадок), чтобы у нас было в совокупности четыре линзы. Тогда мы сможем принимать серьезные спортивные команды и национальные сборные без ущерба для наших детей. Вдобавок к двум новым площадкам планируется возвести гостиничный комплекс и фитнесс-центр для комплексной подготовки и развития высокопрофессиональных спортсменов.

В настоящее время завершаются учредительные процедуры, регистрируемся как союз «Спортивный клуб «Адмирал». Выбрана форма союза. В любом случае будет правление как исполнительный орган. В него уже вошли четыре федерации. Решено дать одноименное название: где-то по схеме, как СКА, ЦСКА, где-то мы находимся в одной логике. «Адмирал» - это любимая команда, это бренд: все говорят, что таких болельщиков больше нигде нет. Поэтому база выбрана хоккейного клуба, но хоккейный клуб является равноправным участником процесса, как и другие федерации. «Фетисов Арена» является домом для спортивного клуба, мы пригласили все федерации переехать к нам, чтобы не нести дополнительной нагрузки.

Мы планируем достраивать комплекс, который расположат рядом с ареной. Есть вариант открыть ледовую площадку рядом с кампусом ДВФУ на острове Русском в расчете на возможность создания студенческой лиги. Пока же нам удобно разместить новый лед в «Фетисов Арене»: мы в черте города, город не страдает от наших мероприятий, у нас парковка почти на 2 тыс. мест. Кстати, губернатор подтвердил, что в этом году нам сделают развязку-выезд, мы все вздохнем и будем быстро выезжать после мероприятий. Уверен, мы получим этот разъезд.

Также хотим, чтобы вся инфраструктура была вблизи нынешней арены. Да, может быть, нам хотелось иметь стадион на семь, восемь тысяч зрителей, так как «Адмирал» уже сегодня второй в КХЛ по средней заполняемости арены. Но мы рады и тому, что имеем. У нас уже есть 6-тысячная арена с уникальной трансформацией, хочется ее усиливать. Это можно сделать очень быстро, за два года, чтобы побороться за прием хоккейной сборной перед Олимпиадой: нам и нашим болельщикам это важно. Проекты олимпийского центра будут представлены уже в ближайшее время.

Что касается хоккейного «Адмирала» - год мы отработали плодотворно, профессиональная команда играет, выполняет те задачи, которые поставил губернатор, - получить приморского игрока. Это крайне важно, потому что затраты на хоккей немалые. В этом году у нас 350 детей, 10 возрастов, что уже уникально. В начале года создали интернат, в нем сейчас 17 детей учится. Без интерната не будет профессионального игрока – это все понимают. В следующем году планируем уже 40 детей в интернате задействовать. Но для дальнейшего роста нужна спортивная кафедра. Некоторое время уйдет на переговоры с вузами, но в следующем году она должна появиться.

На данный момент нашей молодежной командой являются «Сахалинские Акулы». Но для нас крайне важно получить свою профессиональную молодежку в Приморье. Ведем плотные переговоры с Уссурийском. Скорее всего, именно Уссурийск будет таким центром. И губернатор хочет этого. В этом сезоне вряд ли успеем запустить молодежку, однако в следующем году это будет уже насущный вопрос.

Кроме того, мы решили вопрос по юниорской команде. Пять человек под патронажем «Адмирала» уехали в Ступино в прошедшем сезоне - мы профинансировали их командировку, в два раза больше командируем в следующем. На июль у нас запланированы большие сборы нашей молодежи в Ступино. Хочу вас порадовать, надеюсь, что уже в предстоящем сезоне в МХЛ за «Сахалинские Акулы» сыграет один наш приморский хоккеист. Мы отдельно презентуем его.

- Недавно состоялся попечительский совет ХК «Адмирал», на котором обсуждались вопросы финансирования клуба. О чем договорились?

- У нас два партнера – администрация края и группа компаний «Сумма». Всем непросто, у всех кризис. Но партнеры гарантировали нам бюджет по уровню прошлого года – это крайне важно было получить. В мае мы подадим все документы в КХЛ. Сейчас ситуация стабильная с финансированием. Команда находится в отпуске, идут ремонтные работы на арене, это отдельный вопрос. Мы готовим сюрпризы. Подготовка к сезону идет полным ходом, будут изменения в чаше арены, хотим порадовать болельщиков. Хоккеистов порадуем новым тренажерным комплексом, откроем его 1 июня. В техническом плане мы однозначно усиливаемся.

Клуб получит необходимые ресурсы для входа в сезон. По составу работа ведется, основная задача – сохранить костяк, с игроками ведутся переговоры. Уверен, состав мы сохраним. Отдельная большая благодарность и Владимиру Миклушевскому, и президенту ХК «Адмирал» Зиявудину МАГОМЕДОВУ за их усилия по сохранению профессиональной команды в регионе.

Задача, которую нам поставили, – выйти во второй круг плей-офф, занять более высокую позицию в регулярном чемпионате. Это такая задача, которую хотят видеть учредители. Мы сейчас пытаемся к ней адаптироваться и понять, как ее решать. Но минимум – это выход в плей-офф. Однако все будет зависеть от тех ресурсов, какими будут располагать соперники.

В прошлом году 240 млн рублей ХК «Адмирал» получил от Приморского края, «Сумма» выделила 524 млн рублей, еще около 200 млн рублей клуб заработал сам. Общий бюджет, а в него входят абсолютно все расходы – зарплаты, перелеты, гостиницы, персонал, медицина, хозяйственные расходы, - около миллиарда рублей. По этому показателю мы третьи в КХЛ. Правда, с конца. Команда у нас молодая и амбициозная, и игроки сами хотят играть в Приморье, на 80 процентов состав сохраним. Минимальная задача – выход в плей-офф – даже не обсуждается. Да, будет сложнее, но мы будем работать.

Сергей Гимаев в свою очередь рассказал о том, как отреагировал на предложение занять должность почетного президента СК «Адмирал»:





- По просьбе губернатора я уже дважды был в крае. Осмотрел хоккейные арены, кто и как тренируется, кому они принадлежат, где и какие проблемы. Могу сказать, что та энергия, с которой подходят к решению задач по развитию хоккея в крае, поражает и радует. Задачи ставятся и делаются. Уже пять катков будет заложено. А то, что планируется сделать на базе нынешней арены клуба, - большой олимпийский суперцентр - это вообще супер! Такого нет нигде в России. Даже ведущие СДЮШОР нашей страны – это, по сути, один дополнительный каток, а тут целью является создание огромного многофункционального комплекса. Везде у школ по России один-два катка, а тут будет три с половиной. Условия шикарные.

Главной проблемой остаются тренерские кадры, но, как уже сказано, в одном из вузов (скорее всего, на базе ВГУЭС. – Прим. авт.) планируется открытие специализированной кафедры. Вторая проблема в удаленности региона: ребятам попросту не с кем играть. В этом плане взаимодействие «Адмирала» с подмосковным «Капитаном» - большое подспорье. То, что приморские ребята играют в Ступино в хороших условиях и сильных юниорских лигах Москвы и Подмосковья, получая серьезную игровую практику, - это отлично. Сейчас в «Капитане» пять приморцев, а будет десять.

Огромный плюс для Приморья, что две ближайшие зимние Олимпиады пройдут на Дальнем Востоке - в Корее и Китае, поэтому не надо упрашивать федеральные власти. Президентский совет состоялся недавно, и вопросы создания федеральных центров подготовки поднимались: в Ярославле заканчивают строительство, Уфа хочет, Татарстан. Задача всех нас – попытаться сделать так, чтобы в Приморье создали такой федеральный центр зимних видов спорта, конкретно – хоккея.

Когда мне предложили возглавить спортклуб, я сказал, что находиться постоянно во Владивостоке не смогу, но насколько смогу помочь - все сделаю. Поймите, чтобы работать президентом, нужно жить делом с утра до ночи, но у меня много работы комментатором, экспертом, играю в хоккей, тренирую. Для того и сделали должность почетного президента, что мне удалось сделать максимум для спортклуба. Конечно, я перераспределю свое время в пользу Приморья, буду уделять больше времени для развития этого перспективного проекта. Приятно, что вообще в Приморье слова и дело идут параллельно.

- Сегодня активно муссируется тема расширения КХЛ за счет китайских клубов. На ваш взгляд, что это даст «Адмиралу»?

- Во-первых, Китай – это близко. Образуется своеобразный «куст»: Владивосток, Хабаровск, а где одна китайская команда, там и две. Понятно, что китайцев в новом клубе на первых порах не будет – натурализуют канадцев. В том же Ванкувере полгорода составляют китайцы. Но со временем китайцы постараются и своих воспитанников подтянуть.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.