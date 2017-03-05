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"Спартак-Приморье" проиграл МБА
Команда из Владивостока не смогла обойти «Сахалин»
4 марта. Суперлига – Первый дивизион. Москва. МБА (Москва) – «Спартак-Приморье» (Приморский край) 89:79 (24:20, 21:18, 26:23, 18:18)
«МБА»: Кузнецов – 17 очков, Торопов - 15 (3 перехвата), Крайнов - 13, Сопин - 12 (7 передач, 5 перехватов), Бабынин - 12, Логинов - 11, Афанасьев – 9.
«Спартак-Приморье»: Ключников – 30 очков (2 подбора, 4 передачи, 3 перехвата), Кривошеев – 22 (15 подборов, 1 блокшот), Савельев – 8 (4 подбора, 5 передач, 3 перехвата), Бабайлов – 6 (1 перехват), Мартин – 5 (3 подбора), Кирдячкин – 3 (3 подбора, 2 перехвата), Байнум – 3 (2 подбора, 2 передачи), Белов – 2, Ганькевич (5 подборов, 1 передача).
В «Спартаке-Приморье» дебютировал защитник Иван САВЕЛЬЕВ, последним клубом которого была «Парма». Второй матч подряд команде не смог помочь Андрей МАТЕЮНАС, в отсутствие которого у приморцев были явные проблемы с креативом.
Милош ПАВИЧЕВИЧ, главный тренер БК «Спартак-Приморье»:
- Обидное поражение. Плохо сыграли в защите, и это определило исход игры. Такой слабой защите соперник шансов не оставил. Мы серьезно готовились к игре с МБА, подошли к ней с хорошим настроем, но в результате не получилось показать ничего из того, что задумали.
Последний гостевой матч регулярного сезона Суперлиги «Спартак-Приморье» проведет в Сургуте 7 марта против БК «Университет-Югра».
4 марта ПСК «Сахалин» в Сургуте уступил «Университету» 73:87 и остался на 5-ом месте в первенстве Суперлиге, «Спартак-Приморье» идет шестым.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ПБК «МБА».
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