Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Во Владивостоке проходит международный семинар по Айкидо
04 Декабря 2015, 14:37 | Приморье
Во Владивостоке проходит международный семинар по Айкидо. Мастер-классы профессора токайского международного университета боевых искусств, обладателя 7-го дана, Канадзава Такеши проходят в спорт зале ДВФУ.
Айкидоки со всего Дальнего Востока будут тренироваться на о. Русский три дня с 4-6 декабря. Завершится семинар экзаменами на степени Кю и Даны.
Автор:
Теги: айкидо канадзава такеши
Новости тематики
- В Находке возродили футбольный клуб "Океан"
- "Луч" вернул историческое название
- "Луч" не может снять корейское проклятие
- Самбисты из Приморья выиграли "бронзу" на Чемпионате Европы
- "Луч" вернулся в зону "Восток" зализывать раны
- "Спартак-Приморье" возвращается во Владивосток лидером
- Бывший тренер "Адмирала" возглавил "Торпедо"
- "Луч" может лишиться титульного спонсора
- Приморский спорт станет Золушкой
- "Спартак-Приморье" проиграл на глазах американского легионера
Новости раздела
- Приморье вышло на старт
- В Находке возродили футбольный клуб "Океан"
- "Луч" вернул историческое название
- Красно-белая заявка
- "Луч" не может снять корейское проклятие
- "Адмирал" чистит коньки
- Самбисты из Приморья выиграли "бронзу" на Чемпионате Европы
- "Луч" вернулся в зону "Восток" зализывать раны
- "Спартак-Приморье" возвращается во Владивосток лидером
- Бывший тренер "Адмирала" возглавил "Торпедо"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Столичные вузы нашли новый способ отказывать в приеме детей с Дальнего Востока
- Эта банкнота с Владивостоком может стоить очень дорого
- Минздрав призвали к полной декриминализации обезболивания
- Приморцы не увидят дешевой горбуши
- Пенсионеров проинструктируют по вопросам выплат пенсий на карты "Мир"
- В порту Владивосток арестовано сразу несколько судов-рефрижераторов
- Игорь Пушкарёв вынес сор из судебной избы
- Строить или реконструировать дачи теперь можно только с разрешения властей
- Во Владивостоке ресторану у фуникулера отказали в росте
- Дальневосточные гектары отдадут китайцам
Loading...