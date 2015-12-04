Во Владивостоке проходит международный семинар по Айкидо. Мастер-классы профессора токайского международного университета боевых искусств, обладателя 7-го дана, Канадзава Такеши проходят в спорт зале ДВФУ.

Айкидоки со всего Дальнего Востока будут тренироваться на о. Русский три дня с 4-6 декабря. Завершится семинар экзаменами на степени Кю и Даны.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.