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Команда из Владивостока привезла "бронзу" межрегионального фестиваля по бочча
Юные спортсмены из коррекционной школы Владивостока заняли третье место на II Межрегиональном фестивале «Бочча – спорт высоких достижений». Соревнование, организованное при поддержке компании «МегаФон», завершилось 29 сентября в Хабаровске.
В этом году борьба за главные трофеи фестиваля развернулась нешуточная: в Хабаровск приехали 9 команд из 7 регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири.
Во второй раз на фестиваль приехали спортсмены из специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната VI вида. Тренировки по игре бочча проходят уже два года, и они дали свой результат. Хоть в борьбе за выход в финал приморцы уступили команде из Благовещенска, которая в итоге завоевала «золото», зато в игре за третье место они оказались более сильными и сплоченными.
«Это одна из самых популярных игр в учреждении, и рада, что дети с большим удовольствием и энтузиазмом готовы ее осваивать, - отметила преподаватель физической культуры Любовь Шлыкова. – Детям с инвалидностью, особенно с ДЦП, другими видами спорта заниматься непросто. Поэтому игры по бочча для них очень важны - даже не столько для физического развития, сколько для поднятия духа. Ведь здесь они могут добиваться успехов, знакомиться с новыми людьми и видеть результат своих достижений».
В командном первенстве «серебро» досталось хозяевам соревнований – команде из Хабаровска. В личном зачёте первые места заняли Василий Борисов из Якутии (среди маломобильных участников) и Антонина Токарева из Амурской области.
«Победа на Межрегиональном фестивале в Хабаровске – это дорога на Всероссийские соревнования, которые открывают путь к вершинам этого спорта. Возможно, именно сегодня свою первую награду получил будущий Паралимпийский Чемпион, - отметила Антонина Пронина, директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала ПАО «МегаФон». – Бочча – один из немногих командных видов спорта, который развивается в нашем регионе. Для многих участников всё было впервые – первые соревнования, первые победы, первый полёт на самолёте. Соревнования - это возможность побывать в новых городах, встретить новых друзей, расширить границы своего мира. Это не просто баллы, сантиметры, медали, но и эмоции, общение и радость».
Бочча - игра с мячом, с 1984 года включена в программу Паралимпийских Игр. Первые краевые соревнования по бочча прошли в Хабаровске в 2014 году. Тогда же в программу подготовки по адаптивным видам спорта ДВАГФК был введён курс по обучению игре бочча.
В рамках проекта «Бочча – спорт высоких достижений» «МегаФон» обеспечил снаряжением 16 детских специализированных учреждений Дальнего Востока и Восточной Сибири. Благодаря этому более 50 юных спортсменов смогли принять участие в межрегиональных фестивалях.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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