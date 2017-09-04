Во Владивостоке дрифтеры боролись за звание лучшего пилота РДС-Восток

2-3 сентября во Владивостоке состоялись два финальных этапа Российской дрифт серии Восток. За звание чемпионского титула боролись спортсмены из нескольких регионов.

Прошедшие выходные на Примринге были действительно жаркими – автомобильная площадка, утопая в солнечных лучах, подогревалась атмосферой соперничества. Звуковое сопровождение было соответствующим: крики дрифт-фанатов, рев моторов, пронзительный визг шин автомобилей. Именно в такой обстановке спортсмены из нескольких регионов Дальнего Востока: Приморского края, Амурской области, Хабаровского края и даже Камчатского края боролись за первенство соревнований РДС-Восток.

В ходе шестого этапа РДС-Восток зрители могли насладиться настоящим автошоу – на площадке разворачивалась борьба, в которой пилоты не жалели ни себя, ни своих боевых коней. Столкновения, развороты, скольжения «ноздря в ноздрю» сложили не только причудливый узор следов от шин на площадке, но и перекроили итоги всей гонки. Так, победа в шестом этапе РДС-Восток досталась Илье ФЕДОРОВУ, который в этом сезоне выступал на РДС-Запад и только в пятом туре вернулся на Восток. Серебро шестого этапа досталось спортсмену из Хабаровска - Егору ШУМИЛКИНУ. Третье место в личном зачете занял Алексей ЛИНЬКОВ.













































Также в финале РДС-Восток были названы лучшие пилоты серии РДС-2017. Бронзу забрал Егор ШУМИЛКИН, а первые места разделила знаменитая дрифт-пара: серебро – Екатерина СЕДЫХ, золото – Максим СЕДЫХ. Их команда Team Yokohama была также признана лучшей в этом сезоне.





Впервые за всю историю РДС-Восток на традиционном аукционе дрифт-такси разыграли парный заезд. Победителем был признан болельщик, заплативший за поездку с Алексеем Линьковым 26 тысяч рублей, а его соперник за 25 тысяч рублей стал пассажиром спортсмена с Камчатки – Алексея КОЗЛОВА.

Наталья КОМИССАРОВА. Фото автора.