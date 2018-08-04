В Находке возродили футбольный клуб "Океан"

Команда, некогда играющая в Высшей лиге чемпионата России, была расформирована несколько лет назад

Глава Приморья Андрей Тарасенко в рамках рабочей поездки в Находку осмотрел стадион «Водник» находкинской детско-юношеской спортивной школы. Сегодня здесь в обновленном составе тренируется местный футбольный клуб «Океан».

Клуб «Океан» был расформирован несколько лет назад, и в этом году возрожден по инициативе Андрея Тарасенко. Найден и спонсор, который будет поддерживать команду – это стивидорная компания «Малый порт».

Андрей Тарасенко встретился с футболистами на стадионе, вместимость которого составляет 4,5 тысячи мест. Главный тренер «Океана» Александр Тихоновецкий сообщил, что сегодня заканчивается формирование бюджета команды, закупается форма.

«Все игроки – местные, жители Находки, всего 23 человека. Будем активно тренироваться и со следующего года готовы играть с соперниками на Чемпионате Приморского края», – отметил тренер.

Глава региона пожелал футболистам удачи и побед. Соперниками для находкинцев станут команды из других районов и городов края – «Локомотив» из Уссурийска, клубы других городов, включая молодежный состав главного приморского футбольного клуба «Луч».

«Нам важно, чтобы из местных клубов вырастали игроки для основного состава «Луча», – подчеркнул Андрей Тарасенко.

Руководитель края вручил команде набор новых футбольных мячей, а также поинтересовался, где футболисты будут заниматься зимой. Главный тренер рассказал, что для тренировок в холодное время года в Находке есть крытый манеж.

Летопись ФК "Океан" началась в 1980 году. Среди профессиональных клубов команда дебютировала в 1986 году в четвертой зоне второй лиги СССР, а в 1989 году "Океан" завоевал Кубок РСФСР. После развала Советского союза и реорганизации Российского футбольного союза, коллектив в 1992 году получил право играть в Высшей лиге чемпионата России по футболу.

Любители футбола хорошо помнят, как находкинский коллектив добивался громких побед над московским "ЦСКА" и питерским "Зенитом". Армейцы были обыграны со счетом 5:2, а петербуржцы 3:2. Воспитанник "Океана" Виктор Файзулин входил в состав сборной России на Чемпионате мира по футболу-2014.

Находкинский клуб не долго играл в элите российского футбола. Были выступления в Кубке страны, где команда добиралась до стадии до 1/16 финала, проиграв московскому "Спартаку". С 2011 год команда из-за нехватки финансов со стороны властей Находки покинула ПФЛ (зона Восток) и начала выступать в чемпионате Приморского края. В 2014 году футбольная команда окончательно потеряла финансовую поддержку муниципалитета. В 2017 "Океан" прекратил существование.