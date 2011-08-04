За ветер в заливе Находка боролись яхтсмены Приморья

Традиционные парусные гонки, посвященные Дню Военно-морского флота, прошли в Находке.

Участие в соревнованиях приняли 17 экипажей, объединивших более ста человек со всего Приморского края. Потягаться с Находкинским парусниками в бухту Козьмино пришли яхты из Владивостока, Большого Камня и Подъяпольска. Местом для старта бухта выбрана не случайно - здесь располагается удобный причал. За белыми парусами яхт, которые в минувшие выходные вышли в залив Находка, могли наблюдать все желающие с пляжей, расположенных во Врангеле.

Участники собрались на берегу задолго до старта, чтобы подготовить яхты, паруса и оценить самый главный фактор - погодные условия, которые постоянно меняются. В течение двух дней на старте дул сильный восточный ветер, порывы которого временами достигали 15 м/с. Такие условия позволили спортсменам в полной мере продемонстрировать свои способности и сделать борьбу напряженной и интересной. В составы экипажей взрослых яхтсменов вошли воспитанники детских парусных секций края, которые наравне с взрослыми спортсменами принимали участие во всех гонках.