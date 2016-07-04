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Приморская молодежная хоккейная команда "Тайфун" будет базироваться в Уссурийске

04 Июля 2016, 20:18 | Приморье

Приморская хоккейная команда «Тайфун» будет базироваться в Уссурийске, где в настоящее время формируется инфраструктура, полностью соответствующая требованиям Молодежной хоккейной лиги. Об сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на заявление губернатора Приморского края на встрече с будущими жителями микрорайона «Радужный» в Уссурийске.

Владимир Миклушевский сообщил, что молодёжная хоккейная команда «Адмирала»  будет выступать в МХЛ уже в этом сезоне, для этого сейчас создаются все условия.

«Базироваться ”Тайфун” будет в Уссурийске. Сейчас проводится ремонт ледовой арены, увеличивается количество зрительских мест, формируется инфраструктура, полностью соответствующая требованиям МХЛ», – отметил Губернатор.

Владимир Миклушевский напомнил, что создание молодежной команды очень важно для региона, так как дает возможность воспитания приморских хоккеистов.

«Я рассчитываю, что в новую команду попадут молодые хоккеисты из Приморья. Они смогут проявить себя в “молодежке”, набраться опыта и мастерства, а потом перейдут играть в хоккейный клуб “Адмирал”. В профессиональном клубе должны играть не только легионеры, но и как  минимум пять приморских хоккеистов», – считает глава региона.    

Напомним, ранее Губернатор Владимир Миклушевский заявил, что считает развитие детско-юношеского спорта в Приморье значимым направлением работы профессиональных клубов. 

«Планы у нас амбициозные, но выполнимые, я докладывал о них недавно Президенту России Владимиру Путину. Мы получили его одобрение, и теперь надо воплощать эти планы в жизнь»,  – подчеркнул глава региона.

Отметим, в ближайшие два года в Приморье планируется построить 58 мини-стадионов около школ и пять крытых ледовых дворцов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: Тайфун  хоккей 



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