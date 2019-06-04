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Дрифт захватил в "Приморское кольцо"
Сегодня Владивостоку не нужно доказывать свой статус столицы дрифта на Дальнем Востоке: с годами значение дрифт-площадки «Приморское кольцо» только растет. Причем не только на российском, но и на международном уровне.
Дрифт-сезон в Приморье уже стартовал – началась череда этапов РДС «Восток». В этом году профессиональные спортсмены поучаствуют в юбилейных – десятых – соревнованиях серии. В июне Владивосток примет очередной этап РДС «Восток».
Появление СТК «Приморское кольцо» дало развитию дрифта новый толчок. Сегодня, когда комплекс развивается с поддержкой государственной программы «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2021 годы, масштаб мероприятий увеличивается. Изначально комплекс был создан для развития культуры: спортивной, чтобы вывести пилотов на новый уровень, зрительской - научить получать удовольствие от ярких, зрелищных событий, и культуры бизнеса - дать возможность использовать площадку в маркетинговых стратегиях.
РДС сегодня — это главные соревнования по дрифту в России. На протяжении десяти лет по всей стране в соревнованиях Российской дрифт-серии принимают участие российские и зарубежные спортсмены. Почему же дрифт так популярен? В дрифте зрители получают самые сильные впечатления, потому что заезды пилотов происходят непосредственно перед трибунами. В этом году соревнования по дрифту проводят в трех дальневосточных городах: Хабаровске (8 июня), Благовещенске (22 июня) и Владивостоке (13 июля и 31 августа).
Помимо этапов РДС-Восток знаковым событием для дрифт-сообщества выступает Asia Pacific D1 Primring GP, которое проходит в формате противостояния лучших пилотов из России и Японии. Мероприятие является самым масштабным событием «Приморского кольца» – в 2018 году дрифт-битву посетило около 15 тыс. гостей.
«В прошлом году произошло знаковое событие для мирового дрифт-сообщества. Российские пилоты впервые обошли спортсменов из Японии – родины этого автоспорта. Наши пилоты победили не только в командных и индивидуальных зачетах на площадке «Приморского кольца», но также наш спортсмен Георгий ЧИВЧАН стал чемпионом мира по дрифту. Мы чувствуем себя причастными к этому достижению, поскольку именно «Приморское кольцо» в течение пяти лет выступало площадкой, на которой российские дрифтеры могли перенимать передовой опыт японцев и в итоге стать лучшими. Сегодня японцы охотно приезжают в Россию, соревнуются с нашими спортсменами. В этом году на Asia Pacific D1 Primring GP мы ждем «заряженных» японцев, которые будут нацелены взять реванш у российской стороны», – рассказал Леонид КОПЫЛОВ, исполнительный директор ТРК «Приморское кольцо».
Исторические предпосылки для зарождения дрифта были созданы на Дальнем Востоке. Родиной данного вида автоспорта стала Япония, где в 2001 году прошли первые соревнования. Уже через несколько лет аналогичные мероприятия состоялись во Владивостоке, и люди по всей России с интересом следили за развитием дрифта. Сегодня многие иностранные гонщики ставят мероприятия, проходящие в столице Приморья, в один ряд с мировыми дрифт-битвами.
Фото Елены АБАШЕВОЙ
Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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