"Спартак-Приморье": перезагрузка

Интерес к баскетболу во Владивостоке не ослабевает, на каком бы месте ни была команда

Баскетбольный клуб «Спартак-Приморье», досрочно сложивший полномочия чемпиона Суперлиги, начинает новый этап в своей истории, итоговой целью которого будет возвращение на утраченные позиции и, самое главное, пересмотр стратегии с упором на воспитание собственных кадров. Первым шагом в новом направлении стало заключение полноценного контракта в качестве главного тренера с воспитанником приморского клуба Максимом УЧАЙКИНЫМ, за короткий срок уже заработавшего хорошее реноме.

Исполнительный директор Профессионального спортивного клуба «Приморье» Иван СЫРКИН и председатель ветеранского совета БК «Спартак-Приморье» Владимир САПРЫКИН на прошлой неделе подвели итоги завершающегося сезона.

«Клуб и в дальнейшем будет бороться за медали Суперлиги, а через три года, на четвертый, мы уже хотим видеть в основе «Спартака-Приморье» собственных воспитанников, и не просто на скамейке, а как ключевых игроков», - считает исполнительный директор БК «Спартак-Приморье» Иван СЫРКИН.

Итоги сезона

Иван Сыркин:

-C одной стороны, наверное, легко давать оценку сезона команде, которая слагает с себя чемпионские полномочия и не имеет возможности побороться за это чемпионство, не попав в плей-офф. А с другой стороны, это печально и больно. Потому как «Спартак-Приморье» - это «большой» клуб, по меньшей мере - для Суперлиги, клуб с хорошими традициями. Я знаю, что болельщики близко к сердцу восприняли этот результат и по ходу сезона давали оценку команде, выкладывали целые посты о том, что команда не борется, игроки получают деньги, а результат им не важен. Я внесу ясность в происходящее.

Мы посчитали, что команда – чемпион Суперлиги-1 имеет право повышения в классе и выхода в Единую лигу ВТБ. Мы подали заявку, но ее, к сожалению, отклонили, хотя дали понять, что в следующем сезоне, если команда займет первое место и выполнит определенные требования Лиги, то «Спартак-Приморье» станет участником Единой лиги ВТБ. Я считаю, что основной моей ошибкой, как руководителя, стало то, что клуб отошел от стратегии развития не на один сезон. Победа в чемпионате в прошлом сезоне и явилась результатом той трехлетней программы, которую приняли, и по которой шли с 2015 года. В этот раз мы пошли ва-банк, решили доказать баскетбольному миру и самим себе, что можно набрать команду, легко второй раз выиграть чемпионат и уйти в Единую лигу ВТБ.

Тренер – чемпион Суперлиги имел свое видение по формированию состава, в чем-то я с ним соглашался, в чем-то нет. У Милоша ПАВИЧЕВИЧА был карт-бланш и мое доверие. Как можно было не доверять тренеру-победителю? На бумаге у нас был состав, который был ужасающим для соперника, а в результате оказался совершенно несбалансированным. Игроки с именами из основной пятерки, перешедшие из Единой лиги ВТБ, играть в баскетбол не разучились, но игровая практика у них была потеряна. Не так-то просто оказалось достать из кармана свои умения и применить их на другом уровне. Выход со скамейки в Единой лиге ВТБ – один уровень мотивации и задач, а победа, пусть и во втором российском дивизионе, - это уже сложнее – ответственность больше. Плюс к этому, практически сразу же из предполагаемой стартовой пятерки выпали два игрока – это «первый номер» Сергей ЧЕРНОВ и опытный Александр ПАВЛОВ, которые уже выигрывали этот чемпионат со «Спартаком-Приморье» в 2011 году. Еще одно разочарование – полным составом в этом сезоне команда не провела ни одной игры. Получается, что мы не узнали и уже не узнаем реальный потенциал этой команды. Только последние две игры чемпионата команда проводила в близком к оптимальному составу, который мы хотели видеть, но без Саши Павлова, который выбыл до конца сезона.

Владимир Сапрыкин:

- Хочу отметить, что интерес не ослабевает к баскетболу во Владивостоке, на каком бы месте ни была команда, все равно болельщики собираются – практически всегда полный зал, и это радует. В спорте всегда бывают взлеты и падения. Причем взлет – это результат запланированный, а падения, как правило, всегда неожиданные. Но и это бывает. Я могу вспомнить провальный год после сезонов в Высшей лиге в конце 70-х годов. В первом сезоне после возвращения в Первую лигу мы были четвертыми или пятыми, на следующий сезон мы даже не попали в «восьмерку». Опять же, были объективные причины – ПОЛОВЬЯНОВ уехал в Ленинград, еще были другие подковерные дела. Конечно, за 9 место тогда мы всех обыграли. И ничего, это опыт. Большой опыт для тренеров, для клуба. И на следующий год мы выиграли Первую лигу и вернулись в Высшую. После спада должны быть взлеты. При планировании, хорошей подготовке, я думаю, что так и будет.

Главный тренер

Иван Сыркин:

- Когда стало понятно, что состав разбалансирован, и игры, которую мы ждем, команда не может показать, сработала истина: «Выигрывает команда, проигрывает тренер». Милош Павичевич был отправлен в отставку, и прицел был сделан на местных тренеров, которые выросли в системе клуба. В помощь Максиму Учайкину мы позвали серьезного специалиста из Сербии Ненада ТРАЙКОВИЧА, который в 2014 году уже приезжал во Владивосток, помогал нашему клубу и очень сильно поучаствовал в становлении баскетбольных знаний, которые остались после него в клубе. На тот момент я считал, что Учайкину нужен рядом специалист с таким большим багажом знаний, и я не был уверен, что он сможет сработаться с таким серьезным коллективом, в котором очень много игроков с опытом в Единой лиге ВТБ, чемпионов Суперлиги, тем более, в такой сложной ситуации, в которой мы оказались.

Когда уже стала понятна программа, по которой мы будем работать дальше, я предложил Ненаду стать советником у Максима Учайкина и у меня, и начать работу по подготовке к следующему сезону. У Трайковича появилось больше времени, он стал изучать не только ближайшего соперника, но и всех остальных, стал смотреть игры команд Единой лиги ВТБ, отсматривать новых игроков и больше стал работать со мной. По сути, стал генеральным менеджером клуба. А Максим Учайкин в этой совсем непростой ситуации решился возглавить команду. Я понял, что у него даже не то чтобы совсем нет страха, он полностью уверен в себе и точно так же, как и я видит работу в системном подходе, нацелен не на сиюминутный результат, а на работу с прицелом на будущее.

И еще оказалось, что баскетбольный авторитет, который есть у игроков, Максима Учайкина абсолютно не смущает, и он смог навязать игрокам свое видение тренировочного и игрового процессов. Он доказал, что может быть главным тренером такого «большого» клуба, как «Спартак-Приморье». В этом сезоне Учайкин доведет чемпионат с приставкой и.о., а со следующего сезона будет полноправным руководителем тренерского штаба нашего клуба, и, я думаю, не на один сезон. Максиму будет предложен контракт по схеме «2+1». Клуб сделает все возможное, чтобы наш местный тренер провел с успехом эти три сезона.

Молодежный проект

Иван Сыркин:

- «Спартак-Приморье» имеет четкую структуру подготовки – это широкий пласт детских групп подготовки, которых сейчас у нас тринадцать в шести населенных пунктах Приморского края: Владивостоке, Уссурийске, Находке, Артеме, Сибирцево и Кавалерово. И, конечно, в планах есть расширение. На основе этих групп формируются сборные Приморского края по различным возрастным категориям, которые участвую в первенствах и спартакиадах России. И дальше формируется так называемый блок юношеского баскетбола, который представлен в Детско-

юношеской баскетбольной лиге. Эта команда базируется в Школе для одаренных детей ВГУЭС в результате отбора. ШИОД – это наш партнер на протяжении последних трех лет, и на его базе созданы великолепные условия для проживания, тренировок, отличные требования к образовательному процессу. А я считаю, что важно не просто быть хорошим баскетболистом, но быть и всесторонне развитым человеком.

По решению Российской федерации баскетбола, с прошлого сезона в составе каждой команды Суперлиги должны быть два игрока до 20 лет. Это достаточно искусственное и натянутое решение. Потому что талантливый молодой игрок всегда заметен, и на него есть спрос. И не брать его в состав, если игрок к этому готов, никакая команда не будет. А занимать два места в составе просто для галочки – это не совсем то, что нужно. Я считаю, что молодежь, если не готова показывать результат в профессиональной лиге, должна получать опыт в своей лиге. Мы пришли к тому, что у нас отсутствует целый пласт подготовки – это именно та категория, когда вчерашний выпускник школы может быть готов для взрослого баскетбола. И именно поэтому две недели назад мы подали заявку в Единую лигу ВТБ на участие молодежной команды «Спартак-Приморье» в Единой молодежной лиге ВТБ. Это может дать возможность ребятам в течение ближайших трех лет попробовать свои силы в молодежном чемпионате и одновременно быть на виду у тренерского штаба основной команды. Это не быстрый проект, мы и детский проект строили не один год.

Я надеюсь, что Лига ВТБ нас услышит и даст нам участвовать в этом турнире, потому как это единственный молодежный чемпионат в стране, и альтернативы ему просто нет. И я думаю, что по истечении трех лет мы сможем не просто включить в состав своих собственных воспитанников, а именно - интегрировать их с точки зрения баскетбольных навыков и умений.

Владимир Сапрыкин:

- Сейчас в «Спартаке-Приморье» практически полностью сформирована система подготовки. Начиная от детского возраста, заканчивая командой ДЮБЛ, в которой играют юноши 15-17 лет. Но есть хороший пример за океаном, где в NCAA формируются игроки не только для NBA, но и для Европы и всего мира. У нас пока Ассоциация студенческого баскетбола практически не может дать игроков для профессиональных команд. И у нас в стране Единая молодежная лига ВТБ заменяет студенческий баскетбол, который так популярен за рубежом. И если все у нас получится, то в клубе выстроится полная система.

Фото БК «Спартак-Приморье».

Юрий РОГОВ.