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Главный тренер "Луча" объяснил, почему приморцам не удалось обыграть "бычков" из Краснодара

04 Марта 2019, 10:09 | Приморье

Команде из Владивостока еще не хватает игрового тонуса

Владивостокский «Луч» в первой части первенства ФНЛ за 12 матчей проиграл лишь один матч - в Волгограде во втором туре чемпионата. По факту беспроигрышная гостевая серия нашей команды насчитывала до выезда в Краснодар 11 игр. Установить новый рекорд лини подопечным Рустема ХУЗИНА не удалось, но выглядели они в первом весеннем матче вполне боеспособно, а значит приморский футбол будет жить.

ОЛИМП-Первенство ФНЛ. 3 марта. Краснодар, стадион Академии ФК «Краснодар». «Краснодар-2» (Краснодар) – «Луч» (Владивосток) - 2:1 (2:0). Голы: Уткин (38, с пенальти), Кутовой (42) – Хлебородов (83).

«Краснодар-2»: Адамов, Марков, Таранов, Бородин, Ивашин, Голубев, Уткин, Сперцян (Черников, 53), Сергеев, Халназаров (Игнатьев, 46), Кутовой (Сабуа, 75).

«Луч»: Котляров, Марущак, Степанец Насадюк, Царикаев, Машнев (Хлебородов, 46), Павленко, Замалиев (Пономаренко, 74), Дзахов, Визнович (Гордиенко, 46), Часовских (Белунов, 72)

Рустем Хузин, главный тренер ФК «Луч»:

- Хороший, боевой матч. Конечно, очень обидно. Буквально за три минуты пропустить два мяча… Но я ребятам сейчас сказал большое спасибо за игру, за самоотдачу. Да, где-то у нас еще не хватает. Я думал, мы даже чуть раньше силенок потеряем. Но замены вышли, и более-менее усилили игру. Смогли забить гол. Было еще пару стандартов, где могли поточнее пробить по воротам. Не хвати точности и последнего удар, я так скажу. Многое, конечно, еще не получается. Есть над чем работать. Действительно, и сборы очень поздно начали. Где-то не хватает еще игрового тонуса. Cыграли на сборах четыре матча, но этого недостаточно.

«Бычки» после этой победы поднялись на 6-е место в турнирной таблице ФНЛ, набрав 39 очков. Команда из Владивостока с 35 очками располагается на 10-й строчке.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ФК "Краснодар-2"

Автор: Олег Клименко
Теги: "Луч"  Краснодар  футбол  Рустем ХУЗИН 



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