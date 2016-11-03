"Луч-Энергия" получил еще 35 млн рублей

Ведутся поиски титульного спонсора футбольного клуба «Луч-Энергия», пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Приморскому футбольному клубу «Луч-Энергия» из краевого бюджета направят еще 35 млн рублей, сообщил вице-губернатор Павел СЕРЕБРЯКОВ на прошлой неделе во время очередной встречи с футболистами.

Заместитель главы региона заявил, что все свои обязательства перед командой администрация Приморского края выполняет в полной мере. Кроме того, пока ведутся поиски титульного спонсора, «Лучу» будет оказана дополнительная финансовая поддержка.

«Из средств краевого бюджета будет перечислено 35 млн рублей. Уже в ближайшее время деньги поступят на счет клуба», – подчеркнул Павел Серебряков. Вице-губернатор также поблагодарил команду за результативную игру в нынешнем сезоне. «Считаю, что вы достойно представляете наш регион в Футбольной национальной лиге. Команда готова дать бой любому противнику и бороться за высокие места в турнирной таблице», – отметил Павел Серебряков.

По его словам, подобные встречи будут проходить регулярно – не менее одного раза в месяц. В неофициальной обстановке футболисты и работники клуба могут напрямую задать вопросы заместителю главы региона.

В феврале текущего года титульный спонсор «Луча» компания «РусГидро» отказалась финансировать клуб без объяснения причин. В сентябре футболисты отказались выходить на тренировки по причине несвоевременной выплаты заработной платы.

Губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ оперативно вник в ситуацию, в которой оказался «Луч». Глава региона дал распоряжение погасить долги перед игроками по заработной плате, дополнительно выделив около 30 млн рублей из краевого бюджета. Сейчас руководство края активно ищет спонсора, рассматриваются все варианты.

Евгений СИДОРОВ.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.