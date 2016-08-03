ХК "Адмирал" ставит гагаринские задачи

Приморский клуб рассчитывает в решающих матчах Кубка Гагарина получить преимущество домашней площадки

Владивостокский хоккейный клуб «Адмирал» вновь будет стремиться выйти в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с наиболее высокого места по итогам регулярного чемпионата, чтобы в решающих матчах Кубка Гагарина иметь преимущество домашней площадки. В сезоне 2015-2016 «моряки» второй раз в своей истории вышли в плей-офф кубка Гагарина, заняв по итогам регулярного первенства 6-ое место, а далее уступили в первом раунде «Сибири» с общим счетом в серии - 1:4.

«Цель клуба на сезон - выиграть как можно больше матчей в регулярке, чтобы занять наиболее высокое место в турнирной таблице для попадания в плей-офф Кубка Гагарина и, соответственно, иметь преимущество домашнего поля в решающих играх. Ну а уже по итогам этого будет видно, какие задачи можно будет поставить перед командой в Кубке Гагарина», - заявил генеральный менеджер ХК «Адмирал» Ильдар МУХОМЕТОВ, слова которого приводит ТАСС.

На сегодняшний день владивостокская команда практически полностью укомплектована, но тем не менее руководство клуба продолжает искать усиление в линию нападения.

«На данный момент селекция клуба не закончена, у нас еще есть два вакантных легионерских места, поэтому продолжим изучать североамериканский и европейский рынки. Также ряд игроков находится в клубе на просмотровых контрактах, и во время предсезонных турниров в Астане и в Уфе будем определяться с составом. Очень хотелось бы еще найти игроков в линию нападения – центрального и крайнего нападающих, но торопиться пока не будем, так как боевой состав у нас, в принципе, есть», - говорит Ильдар Мухометов.

«Адмирал» уже имеет приглашение от Федерации хоккея Южной Кореи провести выставочные матчи со сборной Южной Кореи и клубами из Азиатской хоккейной лиги.

«Мы положительно относимся к этой возможности, так как «Адмиралу» катастрофически не хватает спарринг-партнеров хорошего уровня в Дальневосточном регионе. Было бы здорово провести турнир среди дальневосточных команд, правда, речь уже идет о следующем межсезонье, так как в текущем план подготовки команды уже полностью расписан», - поясняет генменеджер.

Досье "Золотого Рога": Азиатская хоккейная лига – чемпионат, в котором участвуют девять команд из Японии, Китая, Южной Кореи и России. Сборная Южной Кореи по хоккею дебютирует на зимней Олимпиаде-2018 в Пхенчхане как команда страны-хозяйки игр.

В свою очередь, генеральный директор ХК «Адмирал» Илья СПОКОЙНОВ заверил, что в финансовом плане у приморского клуба все в порядке.

«У нас ведется плановая работа – никаких волнений нет, считаю, что мы планово войдем в сезон и к его началу закроем все долги перед командой. Мы предоставили все необходимые финансовые гарантии КХЛ, поэтому повода для тревоги со стороны спонсоров у нас нет. Если сравнивать с прошлым годом, то сейчас ситуация значительно спокойнее. В этом году у нас будут интересные решения с точки зрения привлечения дополнительных финансовых потоков, хотя и с нашими генеральными партнерами в лице администрации Приморского края и группы «Сумма» мы работаем очень плотно, и у нас никаких опасений за будущее нет», - сказал гендиректор.

Фото ХК "Адмирал".