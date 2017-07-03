Во Владивостоке устроят гонку магистральных автопоездов

8 июля 2017 года на территории туристско-рекреационного кластера “Приморское кольцо” (г.Артём) пройдёт Всероссийский конкурс мастерства водителей магистральных автопоездов “АСМАП-Профи”, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В соревнованиях будут участвовать водители автотранспортных предприятий Дальневосточного Федерального округа входящих в всероссийскую ассоциацию АСМАП.

В задачу каждого водителя будет входить максимально быстрое прохождение элементов зачётной трассы. Победителем соревнований станет тот водитель, который преодолеет трассу с минимальными штрафными баллами и за наименьшее время. В перечень обязательных фигур водительского пилотажа входят: «боксы – задним и передним ходом», «круг», «колея», «тоннельные ворота» ”змейка” и «парковка».

Судейские обязанности на соревнованиях будет осуществлять коллектив судей Приморской автомобильной федерации, за плечами которой многолетний опыт участия и проведения соревнований по авторалли, картингу, дрифтингу, кольцевым гонкам, мотокроссу, различным внедорожным соревнованиям, а также Гран При Формулы 1 в Сочи.

8 июля на территории ТРК “Приморское кольцо” организаторы наметили открыть выставочные, игровые и развлекательные площадки, где гости соревнований смогут увидеть образцы новой и «особенной» грузовой автомобильной техники, поучаствовать в различных конкурсах и развлекательных программах.

Наумец Максим (организатор мероприятия, председатель Приморской автомобильной федерации):

“Мы приглашаем к себе всех, взрослых и детей, водителей с категориями и без. Стать участником мероприятия может каждый. Особенно ждём владельцев эффектных грузовиков, к которым “приложили руку” и сумели усовершенствовать, сделав из них нечто особенное, что привлекает внимание. Для «особенной» техники мы выделим специальную выставочную площадку, в которой можно показать своего любимца во всей красе”.

Подать заявку для участия в выставке вы можете в свободной форме до 5 июля на почту dbtv@yandex.ru (обязательно приложить описание и фотографию транспортного средства).

Расписание:

11:00 Открытие выставочной площадки;

12:30 Начало заездов.

Организаторами мероприятия выступили Дальневосточное представительство АСМАП и Краевая общественная организация «Приморская автомобильная федерация» при поддержке компаний «Росгосстрах», «Ингосстрах», «Дальневосточный автоцентр».

ДОСЬЕ ГАЗЕТЫ «ЗОЛОТОЙ РОГ»: Фундамент Всероссийского открытого конкурса мастерства водителей магистральных автопоездов «АСМАП-Профи» был заложен в Нижнем Новгороде. Первые в России соревнования подобного рода состоялись там 2000 году. Начиная с 2004 г. конкурс получил всероссийский статус, и с тех пор ежегодно во всех федеральных округах России проходят его отборочные этапы, на которых соревнуются водители лучших транспортных компаний, объединяемых Ассоциацией. В конце года победители отборочных этапов со всех регионов страны съедутся на финальный конкурс в Екатеринбург, где будет выявлен лучший среди лучших.