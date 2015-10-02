В Приморье баскетбольная корзина оказалась дырявой

На прошлой неделе, после опубликованного в СМИ интервью с главным тренером «Луча-Энергии» Олегом ВЕРЕТЕННИКОВЫМ о задержках по зарплате, приморский футбольный клуб получил из бюджета транш на 35 млн рублей, такая же сумма была перечислена хоккейному клубу «Адмирал», а вот баскетбольная команда «Спартак-Приморье», волейбольная команда «Приморочка» и бадминтонный клуб «Приморье», по сведениям Дальневосточной деловой газеты «Золотой Рог», остались без финансирования.

Также «Спартаку» и «Приморочке» не был возвращен долг из бюджета в размере 12 млн рублей за прошлый сезон, который завершился еще в мае. Три недели назад на счета клубов поступили 3 млн рублей, но этот транш целиком расходится на приезд игроков, изготовление формы и проведение первых сборов.

28 сентября «Спартак-Приморье» был обязан пройти лицензирование в Российской федерации баскетбола, но взнос за участие в Суперлиге еще не оплачен, а поэтому приморская баскетбольная команда не будет допущена до участия в чемпионате. А уже 2 октября «Спартак» на домашнем паркете «Олимпийца» должен начать участие в Кубке России. В гости в том числе пожалует амбициозный проект губернатора Сахалина Олега КОЖЕМЯКО «Сахалин» во главе с бывшим генеральным менеджером и главным тренером «Спартака-Приморье» Эдуардом САНДЛЕРОМ и с воспитанниками приморской школы баскетбола в составе. Отступать дальше некуда…