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В Приморье баскетбольная корзина оказалась дырявой
На прошлой неделе, после опубликованного в СМИ интервью с главным тренером «Луча-Энергии» Олегом ВЕРЕТЕННИКОВЫМ о задержках по зарплате, приморский футбольный клуб получил из бюджета транш на 35 млн рублей, такая же сумма была перечислена хоккейному клубу «Адмирал», а вот баскетбольная команда «Спартак-Приморье», волейбольная команда «Приморочка» и бадминтонный клуб «Приморье», по сведениям Дальневосточной деловой газеты «Золотой Рог», остались без финансирования.
Также «Спартаку» и «Приморочке» не был возвращен долг из бюджета в размере 12 млн рублей за прошлый сезон, который завершился еще в мае. Три недели назад на счета клубов поступили 3 млн рублей, но этот транш целиком расходится на приезд игроков, изготовление формы и проведение первых сборов.
28 сентября «Спартак-Приморье» был обязан пройти лицензирование в Российской федерации баскетбола, но взнос за участие в Суперлиге еще не оплачен,
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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