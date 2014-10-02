Приморских велосипедистов ждут насыщенные выходные

В субботу, 4 октября, для приморских велосипедистов пройдет кросс-кантри гонка Crazy Race 2014. Соревнования пройдут в лесном массиве Владивостока, в районе остановки Варяг. Принять участие в гонке смогут все желающие. Организаторы приготовили две различные по уровню сложности трассы: для любителей и профессионалов. Стартуют соревнования в 12:00.

В воскресенье, 5 октября, велосипедистов ждет марафон «Момент истины». Традиционные соревнования в этом году пройдут в пригороде Артема. Спортсменам предложат проехать дистанцию кросс-кантри марафона за 2 или 4 часа, в зависимости от своих сил.

Для участников предусмотрены две категории: «Спорт» и «Любители». Кроме этого, отдельно выделена группа «Дети» для самых юных велосипедистов, которые стартуют вместе с родителями, и группа «Кадеты», для ребят постарше, которые могут стартовать самостоятельно.

Регистрация участников и выдача номеров состоится 5 октября с 10:00 до 11:00 на спортивно-техническом комплексе «Приморское кольцо». Старт в 12:00.

Как отметил руководитель велонаправления СТК «Приморское кольцо» Александр Марамчин, велосипедистов ждет очень живописная и несложная в отношении рельефа трасса.

«Марафонская гонка – это проверка не только физической подготовки велосипедиста, но и техническая проверка состояния велосипеда. Велосипед и райдер должны быть готовы ко всему», - подчеркнул Александр Марамчин.

Газета «Золотой Рог», ZRPRESS.RU, Владивосток.