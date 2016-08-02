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Виртуальный гольф-клуб открылся в Приморье
Официальное открытие уникального для всего Дальнего Востока виртуального гольф-клуба состоялось в Приморье. Интерактивное оборудование установлено в казино Tigre de Cristal на территории интегрированного развлекательного курорта «Приморье». Об этом сообщает деловая газета "Золотой Рог".
По словам директора департамента туризма Приморья Константина Шестакова, такой вид отдыха очень популярен в Республике Корея, Европы, США. Во многих странах даже проводят профессиональные турниры на гольф-симуляторах.
«Мы стараемся соответствовать мировым трендам, повышая туристическую привлекательность края. Виртуальный гольф-клуб – это один из развлекательных проектов, который будет этому способствовать», – подчеркнул он.
По словам руководителя ведомства, на территории интегрированной развлекательной курортной зоны в перспективе появятся также кинотеатры и магазины, реальный гольф-клуб, аквапарки, объекты спортивной инфраструктуры и многое другое.
Виртуальную версию популярной во всем мире игры первыми увидели представители приморских и федеральных СМИ. О правилах игры рассказал исполнительный директор ООО «Джи1 Интертейнмент» Крейг Баллантайн.
«Игра предполагает от одного до шести участников. Самостоятельно гости выбирают поле для игры из 120 вариантов, дистанцию, уровень сложности и даже погоду – солнце, туман или дождь. Клюшки на время игры выдаются бесплатно», – отметил он.
Сам симулятор представляет собой фотографически моделированное поле для гольфа на большом экране и сенсорную площадку, покрытие которой имитирует стриженную и высокую траву, а также песок. Это позволяет игроку ощутить себя в реальных условиях.
«Все, как и в реальном гольфе, – игрок настраивается, делает взмах и наносит удар клюшкой. Далее на экране транслируется полет и приземление мяча. Предусмотрены даже виртуальные аплодисменты, если игрок показал хорошие результаты», – добавил Крейг Баллантайн.
Отметим, сегодня Tigre de Cristal – это самое большое казино в России, гостиница, претендующая на уровень пяти звезд, и два ресторана высокой кухни.
Через несколько лет, к 2020 году в бухте Муравьиная будет построено 22 отеля и ряд развлекательных объектов. Это около 20 тысяч новых рабочих мест и сотни миллионов налоговых поступлений в краевой бюджет.
Развлекательная зона Приморье пользуется все большей популярностью среди иностранных туристов. С момента открытия – октября 2015 года – её посетили уже более 100 тысяч гостей. В среднем это около 500 человек ежедневно. По словам представителей комплекса, за последнее время эта цифра выросла вдвое и достигла тысячи человек в день.
Напомним, ключевыми инвесторами ИРК «Приморье» стали компания «Джи 1 Интертейнмент» совместно с Melco International Development Limited, малазийская компания NagaCorp Ltd, «Роял Тайм Приморье» и «Даймонд Форчун Холдингс Прим». Общая сумма подписанных инвестиционных договоров на строительство отелей и казино в ИРКЗ «Приморье» составила более 113 миллиардов рублей.
По мнению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского, развитие развлекательного курорта окажет благоприятное влияние на увеличение въездного и внутреннего турпотоков, а также обеспечит создание новых рабочих мест и увеличение гостиничного фонда региона.
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