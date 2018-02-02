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Во Владивостоке пройдут ледовые мотогонки
02 Февраля 2018, 17:35 | Приморье
Чемпионат открытый, поэтому в нем традиционно принимают участие мотогонщики со всего Приморского края
В воскресенье, 4 февраля, на озере Юность (Чан) пройдёт третий этап открытого чемпионата Владивостока по мотокроссу. Общественная организация мотоспорта «Легенда» и администрация Владивостока приглашают гостей и жителей города поболеть за спортсменов. Вход для зрителей свободный.
Чемпионат открытый, поэтому в нем традиционно принимают участие мотогонщики со всего Приморского края. Соревнования состоятся как среди детей, так и взрослых. Организаторы поделят участников на любителей и мастеров этого вида спорта.
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