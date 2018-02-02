Во Владивостоке пройдут ледовые мотогонки

Чемпионат открытый, поэтому в нем традиционно принимают участие мотогонщики со всего Приморского края



В воскресенье, 4 февраля, на озере Юность (Чан) пройдёт третий этап открытого чемпионата Владивостока по мотокроссу. Общественная организация мотоспорта «Легенда» и администрация Владивостока приглашают гостей и жителей города поболеть за спортсменов. Вход для зрителей свободный.



Чемпионат открытый, поэтому в нем традиционно принимают участие мотогонщики со всего Приморского края. Соревнования состоятся как среди детей, так и взрослых. Организаторы поделят участников на любителей и мастеров этого вида спорта.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.