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В Уссурийске прошел открытый чемпионат Приморья по ледовым мотогонкам

02 Февраля 2016, 15:50 | Приморье

Открытый чемпионат Приморского края по мотоциклетным гонкам на льду прошел в Уссурийске 30 и 31 января на стадионе «Патриот». В соревнованиях приняли участие 18 спортсменов-мотогонщиков из Уссурийска, Дальнегорска, Благовещенска, Хабаровска и Усть-Илимска, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Посмотреть на мастерство спортсменов собрались сотни зрителей. Соревнования проходили в два этапа, каждый из которых состоял из 20 заездов. Стоит отметить, что побороться за призовые места приехали спортсмены не только проживающие в Приморье: были и представители Амурской области, Хабаровского края и даже Новосибирска.


 

- Уже не первый год Уссурийск принимает лучших спортсменов со всего Дальнего Востока, что, безусловно, говорит о высоком уровне развития мотоциклетного спорта в нашем городе. Сегодня на трибунах было немало болельщиков, и я думаю, что многие из них после таких зрелищных соревнований задумаются о том, чтобы привести своего ребенка в этот спорт. Для этого в Уссурийске есть все условия: и площадки для занятий, и тренеры с мировыми именами, - отметил депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий КАН.

Организаторы соревнований ответственно подошли к подготовке ледовой трассы и проведению чемпионата. Обильный снегопад, обрушившийся на Уссурийск 18-19 января, на неделю сдвинул планы спортсменов по проведению мотогонок. Но, благодаря поддержке администрации Уссурийска и дружной команде спортсменов, удалось хорошо и вовремя организовать мотоциклетные гонки на льду.

- Спасибо директору стадиона Олегу БУРЛОВУ, он приложил все силы, чтобы вычистить трибуны, нужные зоны, всячески нам помогал. Мальчишкам-спортсменам большое спасибо, они лед заливали. Когда есть дружная команда, все получается. В этом году в Уссурийске прошла одна гонка, которую мы поделили на два этапа, чтобы не нарушать традиции, - сказал заслуженный тренер России, почетный гражданин Уссурийска Сергей Шевченко.

Заезды мотогонщиков вызвали большой восторг у зрителей: два дня соревнований трибуны были заполнены болельщиками разных возрастов. Заезды спортсменов не обошлись без падений и незначительных травм: в первый день заездов Сергей КАЗАКОВ немного травмировал ногу, а Антон ЗМАГА ударил плечо.

По итогам Открытого чемпионата Приморского края по мотоциклетным гонкам на льду первое место завоевал Роман АКИМЕНКО из Благовещенска, второе место занял Петр ШЕВЧЕНКО из Уссурийска, а «бронза» соревнований досталась Андрею СЕЛИФОНОВУ из Хабаровска.

Напомним, 15 января текущего года приморские мотогонщики произвели настоящий фурор в китайском городе Суйфэньхэ: на показательные выступления мотогонщиков собралось около двух тысяч зрителей. Организаторами мотогонок выступили Дума Уссурийска, Собрание народных представителей города Суйфэньхэ и депутат Законодательного собрания Приморского края Валерий Кан.

Теперь в ближайших планах уссурийских спортсменов участие в соревнованиях в Дальнегорске и поездка на Сахалин. Завершится зимний сезон соревнованиями в Спасске-Дальнем.

Юрий РОГОВ.  Фото Романа ВИНОКУРОВА.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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Теги: гонки  спорт 



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