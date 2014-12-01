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Арсеньевская горнолыжка в Приморье откроет сезон позже всех
В Арсеньеве на сопке Обзорной с открытием нового горнолыжного комплекса не торопятся — здесь ожидают постоянных минусовых температур. Именно устойчивая зимняя погода и «минус» на термометре являются важным условием для запуска новой системы оснежения.
По словам директора департамента физкультуры и спорта Приморья Жана КУЗНЕЦОВА, в нынешнем зимнем сезоне процесс оснежения двух спусков начнется при соблюдении ряда условий. «Система будет работать, когда -10 °С будет ночью и -10 °С будет днем, — сообщил чиновник приморским СМИ. — Сейчас плюсовые температуры в Арсеньеве днем, поэтому мы не можем запустить оснежение. Также из водоканала города Арсеньева поступает вода температурой +8 °С. Ждем минусовых температур».
В Арсеньеве, где на новую систему оснежения потрачено 56 млн рублей из бюджета Приморского края и еще около 20 млн рублей внебюджетных средств, установлена ее экономичная версия. Первоначально проектировщики предлагали для арсеньевского комплекса снегогенераторы, работающие в более широком температурном диапазоне. Но так как это более дорогостоящее сооружение, было принято решение, чтобы труба шла над землей. Кроме того, должна присутствовать система охлаждения, но на сегодняшний день нет средств это сделать, уточнил директор департамента физкультуры и спорта.
Татьяна КУРОЧКИНА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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