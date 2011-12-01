Владивостокская детская парусная школа яхт-клуба «Семь Футов» вновь признана лучшей в России

ВЛАДИВОСТОК, 1 декабря, ZRPRESS. В Москве состоялась Национальная премия по парусному спорту «Яхтсмен Года 2011». Для российского парусного сообщества, это главное светское событие в году, когда подводятся итоги работы и награждаются лучшие спортсмены, организаторы, судьи.

Награждение проводится в нескольких номинациях. На церемонии присутствовали руководство Всероссийской Федерации парусного спорта в полном составе, президенты ассоциаций классов и представители региональных федераций, номинанты и партнеры премии, известные бизнесмены и общественные деятели.

В этом году представители Приморского края дважды поднимались на сцену для получения национальной премии.

За три года существования премии второй раз лучшей детской парусной школой признана ДЮПШ яхт-клуба “Семь Футов”.

По словам Президента Приморской краевой Федерации парусного спорта, Михаила Ермакова, для нас приятнее всего было победить именно в этой номинации, так как огромные усилия Приморской парусной федерации направлены именно на развитие детского парусного спорта, и возможно, наши ученики будут представлять Россию на Олимпийских играх 2016 года.

В этом году главными достижениями воспитанников школы стали:

Второе место на Первенстве Мира в классе «Кадет» у экипажа Ильи Полищука и Ильи Гайдаенко.

Десятое место на Первенстве Мира в классе «Zoom 8» у Анастасии Годовальниковой.

В школе обучается 80 спортсменов, на постоянной работе находятся 5 тренеров. Занятия проводятся круглый год 4-5 раз в неделю. В обучение входит – теоретическая подготовка, занятия по ОФП, игровым видам спорта, в бассейне и тренажерном зале, подготовка матчасти, просмотр обучающих фильмов – в зимнее время, тренировки на открытом воздухе и на воде в летнее время. Имеется достаточное количество матчасти в хорошем состоянии. Во время зимних каникул проводится учебно-тренировочный сбор на спортивных базах Приморья, с июня по август ДЮПШ работает в режиме летнего лагеря.

В номинации «Золотое перо» лучшей была признана Светлана Пархомчук и пресс-центр яхт-клуба «Семь Футов» - одна из самых профессиональных информационных площадок, освещающих парусный спорт.

Яхтсменом года стал Иван Доронин (Москва), выступающий кайтбординге в дисциплине курс-рейс, а яхтсменкой года уже в третий раз стала Екатерина Скудина (Москва) – вместе со шкотовыми Еленой Сюзевой (Краснодарский край), Еленой Обловой (Московская область) и Ириной Лоцмановой (Челябинская область) - серебряные призеры чемпионата Европы в женской матч-рейсе, сообщает пресс-центр яхт-клуба «Семь Футов» г. Владивостока.