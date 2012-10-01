Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Приморская спартакиада открылась в Арсеньеве
ПРИМОРЬЕ, 1 октября, ZRPRESS. В Арсеньеве торжественно открылась летняя Спартакиада Приморского края.
В этом году в Арсеньев приехали тридцать команд - более восьмисот спортсменов из разных территорий края. На стадионе «Авангард» состоялся парад команд – участниц спартакиады. Под звуки спортивных маршей первыми на поле стадиона вышли хозяева соревнований – команда города Арсеньева, победители летней спартакиады Приморского края 2011 года. Возглавил колонну спортсменов серебряный призер чемпионата Приморского края по пауэрлифтингу, кандидат в мастера спорта Денис КИНСЛЕР.
Спортсменов тепло приветствовал глава Арсеньевского городского округа А. ДРОНИН. Александр Алексеевич поздравил всех со спортивным праздником и пожелал удачи участникам спартакиады. Со словами приветствия к спортсменам, судьям, тренерам обратился председатель Думы городского округа Д. ПОДЛЕННЫЙ.
На церемонию открытия были приглашены и журналисты, ведь ни одна лента новостей не смогла бы обойти это интересное событие в жизни города и края.
Право поднять государственный флаг Российской Федерации и флаг Приморского края было предоставлено капитанам команд Арсеньева и Надеждинского района. Эти команды – победительницы спартакиады прошлого года среди городских округов и муниципальных районов края. Огонь спартакиады зажег мастер спорта, победитель финальной спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике Никита СЛЮСАРЕНКО.
Сразу после церемонии открытия в спортивных сооружениях города начались соревнования. В течение трех дней приморские спортсмены будут состязаться по девяти видам спорта.
Татьяна КУРОЧКИНА.
Новости тематики
- Красно-белая заявка
- "Адмирал" чистит коньки
- Дрифтеры Приморья открыли свой "золотой" сезон под проливным дождем
- Юные футболисты из Приморья и Магадана полетят в Сочи за победой
- Забрезжил "Луч" надежды
- Дальневосточный финал Школьной баскетбольной лиги "КЭС-БАСКЕТ" вновь состоится во Владивостоке!
- Во Владивостоке стартует полуфинал соревнований "Будущее зависит от тебя"
- Фетисов: профессиональный хоккейный клуб - это дорогое удовольствие
- Футбол начинается с тебя: Уссурийск становится ближе к Лондону
- Во Владивостоке пройдут ледовые мотогонки
Новости раздела
- "Луч" вернул историческое название
- Красно-белая заявка
- "Луч" не может снять корейское проклятие
- "Адмирал" чистит коньки
- Самбисты из Приморья выиграли "бронзу" на Чемпионате Европы
- "Луч" вернулся в зону "Восток" зализывать раны
- "Спартак-Приморье" возвращается во Владивосток лидером
- Бывший тренер "Адмирала" возглавил "Торпедо"
- Дрифтеры Приморья открыли свой "золотой" сезон под проливным дождем
- "Луч" может лишиться титульного спонсора
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха