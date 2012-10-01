Приморская спартакиада открылась в Арсеньеве

ПРИМОРЬЕ, 1 октября, ZRPRESS. В Арсеньеве торжественно открылась летняя Спартакиада Приморского края.

В этом году в Арсеньев приехали тридцать команд - более восьмисот спортсменов из разных территорий края. На стадионе «Авангард» состоялся парад команд – участниц спартакиады. Под звуки спортивных маршей первыми на поле стадиона вышли хозяева соревнований – команда города Арсеньева, победители летней спартакиады Приморского края 2011 года. Возглавил колонну спортсменов серебряный призер чемпионата Приморского края по пауэрлифтингу, кандидат в мастера спорта Денис КИНСЛЕР.

Спортсменов тепло приветствовал глава Арсеньевского городского округа А. ДРОНИН. Александр Алексеевич поздравил всех со спортивным праздником и пожелал удачи участникам спартакиады. Со словами приветствия к спортсменам, судьям, тренерам обратился председатель Думы городского округа Д. ПОДЛЕННЫЙ.

На церемонию открытия были приглашены и журналисты, ведь ни одна лента новостей не смогла бы обойти это интересное событие в жизни города и края.

Право поднять государственный флаг Российской Федерации и флаг Приморского края было предоставлено капитанам команд Арсеньева и Надеждинского района. Эти команды – победительницы спартакиады прошлого года среди городских округов и муниципальных районов края. Огонь спартакиады зажег мастер спорта, победитель финальной спартакиады учащихся России по тяжелой атлетике Никита СЛЮСАРЕНКО.

Сразу после церемонии открытия в спортивных сооружениях города начались соревнования. В течение трех дней приморские спортсмены будут состязаться по девяти видам спорта.

Татьяна КУРОЧКИНА.