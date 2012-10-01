В Приморье без воли Москвы создать центр олимпийской подготовки невозможно

Горячие споры об итогах Олимпиады в Лондоне уже стихли, но осталось много вопросов. Бронзовая медаль приморского гребца Ивана ШТЫЛЯ - случайность или закономерность? Как развивается массовый спорт в Приморском крае, как работает система подготовки профессиональных спортсменов, есть ли сегодня шанс у талантливых ребят из глубинки пробиться в высший эшелон?

«Конечно, всё не так гладко, - признал Алексей КОЛЕСНИКОВ, начальник краевого управления по физической культуре и спорту на круглом столе в пресс-центре «КП». - Есть проблемы и со спортивными школами, и с тренерскими кадрами, ощущается нехватка спортивных сооружений, спортплощадок во дворах… Но нужно понимать, что эта система в нашей стране в определенный период времени была разрушена и, для того чтобы ее восстановить, потребуется много времени, сил и финансовых средств».

В Приморье действует краевая целевая программа по развитию физической культуры и спорта на 2011-2015 гг. В рамках этой программы край оказывает финансовую поддержку муниципальным образованиям по строительству спортивных объектов, в текущем году на эти цели предусмотрено 216 млн руб. Но есть важный момент: после завершения строительства объекты нужно содержать, а не у всех муниципальных образований есть на это средства.

«Кроме того, мы организуем обучение и повышение квалификации для тренерских кадров, - продолжает Колесников, - предоставляем субсидии муниципальным образованиям на приобретение спортивного оборудования и инвентаря для ДЮСШ. Для талантливых ребят в Приморье действует «Краевая комплексная детско-юношеская спортивная школа», затем «сливки» из этой школы переходят в «Школу высшего спортивного мастерства». На каждом этапе есть пробелы, и сейчас мы пытаемся выстроить эту пирамиду так, чтобы она работала максимально эффективно».

«Чемпионами станут лучшие, здоровыми - все» - этот лозунг, популярный в далёкие советские времена, как нельзя лучше характеризует оптимальную стратегию развития. Массовый спорт неразрывно связан со спортом высших достижений, и отделять их друг от друга было бы неправильно. «Нашей школе уже более 30 лет, из нее вышло немало боксеров высокого класса, но я не могу сказать, что воспитать чемпиона - главная наша цель, - говорит Александр САЛОМЫКОВ, руководитель «Детско-юношеской спортивной школы бокса «Надежды ринга». - Главная цель - человек, разносторонне развитая личность».

Эдуард САНДЛЕР, вице-президент баскетбольного клуба «Спартак-Приморье», рассказывает, что три года назад поставил себе задачу: сделать так, чтобы в клубе были представлены все сегменты - и эта работа дала результат. Сегодня БК «Спартак-Приморье» - это не только высший эшелон, но и детско-юношеский спорт, ветеранский, любительский для всех возрастов, наконец, это баскетбол для людей с ограниченными возможностями (в этом году создана команда инвалидов-колясочников).

В то же время для талантливых ребят такая система - хороший стимул к развитию. Здесь они понимают, что баскетбол может остаться хобби на всю жизнь (что тоже неплохо), а может открыть перед тобой головокружительные перспективы: если работать с полной отдачей, есть шанс войти в число избранных. Сегодня порядка 150 детей во Владивостоке, а также группы в Уссурийске и Арсеньеве занимаются баскетболом совершенно бесплатно, кроме того, клуб обеспечивает их формой и инвентарём.

«В рамках краевой целевой программы есть такая мера поддержки, как предоставление субсидий спортивным организациям, - поясняет Алексей Колесников. - Организация может оказывать услуги спортивной направленности бесплатно или за небольшие деньги, а недополученные средства субсидируются из краевого бюджета (в размере до 100%). Создана специальная комиссия, которая рассматривает заявки на участие в этой программе».

Очевидно, что этого ресурса не хватит на весь край, на все виды спорта, но работа в данном направлении уже заслуживает внимания. Многие специалисты признают, что талантливые ребята из глубинки, из малообеспеченных семей зачастую имеют более серьёзные стимулы для развития, готовы работать с максимальной отдачей и реализовать свой потенциал в полном объеме. Но всё, что выходит за рамки школьных спортивных секций, как правило, требует финансовых вложений со стороны родителей. Поэтому бюджетная поддержка в таких случаях представляется вполне логичной.

Есть и ещё один нюанс: зачастую, чтобы пробиться в высший эшелон, нужны не только финансовые средства, но и лобби. «На данный момент только один представитель нашего клуба участвует в подготовке юношеских сборных команд, - отмечает Эдуард Сандлер. - Это 16-летний Степан ГЕТМАНОВ из посёлка Пограничный, он попал в наш спортивный интернат, что называется, с улицы. Степан уже участвовал в чемпионате Европы в составе юношеской сборной России, и нам стоило невероятных усилий сохранить его в этой сборной. Объективно Степан этого достоин, но в сложившейся системе столько подводных камней, что потребовалась серьёзная менеджерская работа, чтобы отстоять нашего игрока».

Разумеется, в Приморье, даже при наличии масштабных целевых программ, невозможно создать центр олимпийской подготовки, если на то не будет воли Москвы и финансовой поддержки из федерального бюджета. «Наша задача - обеспечить базу для подготовки спортсменов, дать ребятам хорошую школу и направить их в Москву, где есть вся необходимая инфраструктура, где формируются сборные команды, где чётко выстроены соревновательные процессы, - говорит Сандлер. - Мы можем гордиться тем, что Иван Штыль начинал в Приморье, но мы не можем удержать его здесь. Если тренер хочет воспитать олимпийца, то должен пожертвовать личными амбициями, территориальными амбициями и показать ему дорогу в столицу».

Елена ЗАЙЦЕВА, "Журнал здоровья".

