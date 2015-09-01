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Новые спорткомплексы в Пластуне и Черниговке откроются в сентябре

01 Сентября 2015, 17:00 | Приморье

Спортивные объекты, строящиеся по поручению Губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО в Черниговском и Тернейском районах края, введут в эксплуатацию уже через месяц, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".

Современный футбольный стадион готовится к сдаче в селе Черниговка. В рамках реконструкции на стадионе было установлено новое искусственное покрытие, ведутся строительно-монтажные работы, внутренняя и внешняя отделка трибун. Стадион на 500 человек и новый спортзал  площадью почти 850 квадратных метров планируется ввести в эксплуатацию уже в сентябре 2015 года.


 

Скоро откроется новый спортивный комплекс в поселке Пластуне Тернейского района. По словам начальника отдела по развитию физкультуры и спорта администрации муниципалитета Владимира СИДОРОВА, это большое событие для района. Недостроенный спорткомплекс ждал реконструкции более 20 лет.

«Наконец-то в поселке Пластуне появится спортивная инфраструктура. Здесь смогут заниматься воспитанники детско-юношеской спортивной школы, не имеющей своей базы, а также все желающие, как взрослые, так и дети. Введение в эксплуатацию нового спорткомплекса позволит увеличить численность занимающихся физкультурой и спортом среди жителей поселка», - отметил Владимир Сидоров.

Пока все соревнования, в том числе и районные, проходят в спортзале единственной в поселке школы, для пяти тысяч жителей Пластуна этого очевидно недостаточно.

На сегодняшний день в спорткомплексе ведутся работы по внутренней отделке помещений и установке спортивного оборудования, которые планируют закончить в сентябре текущего года. Общая площадь реконструкции двухэтажного здания составила 1,7 тысячи квадратных метров.

Кроме того, по поручению Губернатора  включен в госпрограмму на 2017 год проект реконструкции спорткомплекса в поселке Тернее. Таким образом, в ближайшие годы в Тернейском районе появится второй современный спортивный комплекс.

Полным ходом идут работы по строительству универсальных спортивных площадок в Уссурийском городском округе.

Вместо запланированных 4-х здесь появится сразу 9 мини-стадионов. Работы ведутся возле школ № 8, 32, 130, 13, а также в селах Борисовка, Новоникольск и Раковка. Новые спортплощадки уже успешно функционируют возле школ № 24 и № 22 в Уссурийске. Универсальные спортивные площадки - это настоящие мини-стадионы, которые включают в себя трибуны, теплые раздевалки, зоны уличных тренажеров, а также все необходимое оборудование для игры в футбол, волейбол и баскетбол.

Отметим, масштабные стройки спортивных объектов ведутся по поручению Губернатора Владимира Миклушевского по всему Приморью.

Напомним, по итогам Большого проезда Владимира Миклушевского в 2014 году по территориям Приморского края сформировано 102 поручения. Для каждого муниципального образования отобраны три проблемы, решить которые самостоятельно местным властям не под силу.

По словам Губернатора Приморья, с учетом исполнения поручений будут пересмотрены все государственные программы региона.

«По сути, это итог Большого проезда. Каждый муниципалитет получит решение трех конкретных задач и ресурс к исполнению. Где-то мы улучшим качество водоснабжения, построим спорткомплекс, детский сад, больницу, ледовую арену или школу. В основу всех поручений легли насущные проблемы и просьбы местных жителей», - отметил Владимир Миклушевский.

Юрий РОГОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 

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Теги: спорт  строительство 






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