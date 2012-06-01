В Приморье прошел День Приморского футбола

ПРИМОРЬЕ, 1 июня, ZRPRESS. 26 мая более 9 тысяч приморцев сыграли в футбол в 16 муниципальных образованиях Приморского края - в этот день прошел традиционный краевой физкультурно-спортивный фестиваль День Приморского футбола. Футбольная команда "Аскольд" заняла II место в краевом фестивале День Приморского футбола.

В рамках фестиваля состоялись соревнования по футболу и мини-футболу на футбольных полях и спортивных площадках Арсеньева, Артёма, Большого Камня, Владивостока, Уссурийска, Лесозаводска, Спасска-Дальнего, Дальнегорска, в Анучинском, Чугуевском, Ханкайском, Надеждинском, Кавалеровском, Черниговском, Пожарском и Партизанском районах. Впервые «День Приморского футбола» состоялся в 2008 году, аскольдовцы уже третий раз принимают участие в этом краевом спортивном празднике. В прошлом году аскольдовские футболисты заняли первое место, поэтому честь открыть фестиваль футбола была предоставлена капитану команды ОАО «Аскольд» Виталию ЕРЕМИНУ, который торжественно поднял флаги России и Приморского края, дав старт традиционному краевому футбольному турниру в Арсеньеве.

На торжественном открытии праздника поклонников самого популярного и массового вида спорта приветствовали Оксана МИШИНА - начальник управления по физкультуре и спорту администрации города, Михаил ПОЗЕМИН – тренер команды «Авангард», Александр ТОЛСТУНОВ – руководитель арсеньевского отделения партии «Единая Россия», Ольга БОЛИБРУХ – завуч ДЮСШ «Юность». Они пожелали спортсменам интересной игры, достойных соперников и заслуженных побед.

Приморский футбольный фестиваль интересен прежде всего тем, что одновременно соревнуются спортсмены-непрофессионалы разных возрастов: от дошколят до ветеранов, в этом году в Арсеньеве на четырех мини-футбольных полях боролись 24 команды, а это почти 300 любителей футбола, в четырёх возрастных группах.

В возрастной категории от 18 и старше, в которой соревновалась команда ОАО «Аскольд», заявили о себе шесть команд. В целях удобства проведения турнира их разделили на две подгруппы по три команды. Аскольдовцы выиграли в своей подгруппе у обоих соперников - команд «Связист» и «Динамо» и вышли в полуфинал, в котором также одержали блестящую победу над молодежным составом команды «Авангард» со счетом 1:0. В финале встретились команды ОАО «Аскольд» и клуба «Восток». В результате напряжённой борьбы аскольдовские спортсмены-любители со счетом 1:3 уступили команде клуба, основу которой составляют игроки городской сборной по хоккею, заняв почётное второе место. Капитан команды «Аскольд» Виталий Ерёмин был признан одним из лучших игроков фестиваля «День Приморского футбола» в Арсеньеве.

По словам тренера футбольной команды «Аскольд» Петра АНТОНОВА, все участники команды приложили максимум усилий, чтобы не только выиграть, но и показать интересную игру, и это удалось. Турнир был не самым лёгким – команде пришлось сыграть в один день 4 игры с достойными соперниками, рассчитывали, конечно же, повторить прошлогодний успех, но заняли только второе место, что ж…будет азарт лучше подготовиться к следующему футбольному фестивалю в 2013г.

Команда ОАО «Аскольд» выгодно выделялась из числа участников соревнований не только слаженной игрой, но и красивой спортивной формой, недавно закупленной спорткомитетом предприятия на выделенные администрацией средства. На «Аскольде» достаточно много внимания уделяется спортивному движению, ведь спорт воспитывает чувство команды, сплоченности, ответственности за общее дело, и именно физкультура и спорт наиболее доступны и эффективны в деле укрепления здоровья всех и каждого, независимо от возраста и социального положения. Все призёры соревнований были награждены дипломами и медалями, а команды-победители от арсеньевского отделения партии «Единая Россия» получили новенькие футбольные мячи.

Татьяна КУРОЧКИНА, «Золотой Рог».