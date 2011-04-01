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«Горняк» и губернатор померялись клюшками
27 марта дальнегорская хоккейная команда «Горняк» в матче впервые встретилась с хоккейной командой «Луч-энергия», в одной из пятерок которой регулярно играет губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН
Игра прошла во Владивостоке в ледовом комплексе «Полюс» в рамках губернаторского турнира, стартовавшего в январе. С самого начала игры дальнегорцы повели в счете, в первой десятиминутке забили две шайбы подряд в ворота «Луча». Но вскоре хозяева площадки сравняли счет и добились преимущества...
По ходу игры дальнегорцы еще трижды вели в счете, но в последнем периоде отстали от «Луча» на два гола. Матч закончился с огромным счетом 11:9 в пользу «Луча-Энергии». Два гола в ворота дальнегорцев забил сам Сергей Дарькин.
Хоккей в Приморье из-за природно-климатических условий Владивостока и юга края только выходит в массовые виды спорта края. Это стало возможным со строительством закрытых ледовых дворцов с искусственным льдом. Дворовая игра мальчишек в ледовых коробках может получить продолжение как постоянное занятие. Так, в этом году участие в губернаторском турнире принимают 15 команд. Каждая, согласно положению, состоит из спортсменов-любителей возрастом не моложе 40 лет. Это команды муниципальных образований, краевых предприятий и организаций, хоккейных клубов. Росту интереса к хоккею способствует и строительство в Приморье ледовых арен, где можно круглый год заниматься зимними видами спорта.
Пока же, напомним, в Приморье определено 15 опорных видов спорта. Это волейбол, баскетбол, бадминтон, бокс, дзюдо и самбо, парусный спорт, тяжелая атлетика, легкая атлетика, лыжные гонки, гребля на байдарках и каноэ и другие. Есть среди них и новые для Приморья виды спорта - шорт-трек, первый чемпионат по которому недавно прошел в крае.
В пресс-службе Приморского края отметили, что эти направления реализуются в рамках долгосрочной краевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2011-2015 годы». Ее цель - в Приморье должны быть созданы все условия для развития массовых видов спорта и подготовки спортивных команд на высшем уровне. Систему управления спортом необходимо модернизировать в этом ключе. Такую задачу поставил губернатор края Сергей Дарькин на совещании 28 марта в администрации края.
Досье «ЗР»
Программа «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2011-2015 годы» предусматривает строительство новых и капитальный ремонт уже существующих спортивных объектов во всех городах и районах края. Так, во Владивостоке будет построен современный концертно-спортивный комплекс с двумя ледовыми площадками на 7,5 тысячи мест, начато проектирование нового стадиона на 16 тысяч мест, а в бухте Федорова появится международный центр водных видов спорта.
«Система подготовки спортсменов должна быть максимально понятной и прозрачной. Главное – работать на результат. Мы очень серьезно подходим к вопросам развития спорта в Приморье, - подчеркнул на совещании губернатор. - Количество приморцев, которые регулярно занимаются спортом, мы планируем увеличить до 30%. Для этого необходимо сделать занятия спортом доступными и комфортными для каждого, особенно для детей и молодежи. Наша задача создать все условия для развития массовых видов спорта и подготовки спортивных команд на высшем уровне. При этом должна вестись подготовка высококвалифицированного тренерского состава на базе высших учебных заведений края».
В ходе совещания губернатор поручил рассмотреть возможность создания центра развития футбола на базе стадиона «Юность» во Владивостоке. Здесь предполагается создать тренировочный комплекс, где также будет организовано питание и проживание для юных игроков. По оценкам экспертов, подготовка в Приморье квалифицированных футболистов будет способствовать достижению успешных результатов на соревнованиях.
«Важная задача, которую мы должны выполнить, - воспитать будущих чемпионов», - отметил Сергей Дарькин. И амбиции приморских спортсменов сегодня подкреплены реальной целевой программой. Так, отдельной строкой в программе предусмотрена подготовка приморских спортсменов к участию в Олимпиаде 2012 года в Лондоне и Всемирной Универсиаде 2013 года в Казани.
На реализацию краевой целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Приморском крае на 2011-2015 годы» будет направлено более 16 млрд рублей. Из них 11 млрд - средства краевого бюджета, более 5 млрд поступит из федерального бюджета и от частных инвесторов.
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