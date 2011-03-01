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В Находку из Москвы вернулся автор одного из талисманов Зимних Олимпийских Игр 2014 года

01 Марта 2011, 19:55 | Приморье

Наградой художнику-автору талисмана Зимних Олимпийских Игр 2014 года стал сертификат на посещение церемонии открытия Олимпийских Игр в Сочи.

Леопард, придуманный и нарисованный находкинцем Вадимом ПАКОМ , стал победителем Всероссийского голосования, сообщает пресс-служба администрации Находкинского городского округа.

Финал голосования состоялся 26 февраля в Москве, в прямом эфире «Первого канала». Участниками «олимпийских выборов» стали более миллиона человек и большинство голосов россияне отдали Леопарду, созданного 33-летним жителем Находки Вадимом ПАКОМ. Сам художник посетил финал голосования в числе почетных гостей.

В Находку Вадим ПАК вернулся 28 февраля и сразу поспешил поделиться

новостями со своими друзьями и коллегами из художественного клуба «Отражение».

Себя профессиональным художником автор «олимпийского» талисмана не считает. «Я художник-любитель. О конкурсе узнал из газеты, нарисовал несколько эскизов, отправил по почте. Леопард или снежный барс показался мне самым подходящим для Олимпиады в Сочи. Он самый сильный, ловкий, быстрый, все эти качества необходимы спортсмену».

Вариантов Леопарда у художника было несколько: с хоккейной клюшкой, на лыжах и со сноубордом. Именно последний эскиз наиболее понравился оргкомитету голосования. Наградой художнику стал сертификат на посещение церемонии открытия Олимпийских Игр в Сочи 2014.

Из описания талисманов на сайте Оргкомитета «Сочи-2014»:

«Горный спасатель-альпинист Леопард живет в кроне огромного дерева, которое растет на самой высокой скале в заснеженных горах Кавказа. Он всегда готов прийти на помощь и не раз спасал расположенную неподалеку деревню от лавин. Леопард – прекрасный сноубордист, он научил этому виду спорта всех своих друзей и соседей».

Автор: Юрий Рогов
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