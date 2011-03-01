www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.76 р. 100 JPY: 56.7 р.
EUR: 72.99 р. 10 CNY: 94.75 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Спорт
Распечатать

Приморский Леопард стал одним из символов Олимпиады-2014

01 Марта 2011, 13:29 | Приморье

Автор рисунка - житель Находки Вадим ПАК. Он обошел почти всех конкурентов при голосовании. И хотя решено выбрать сразу 3 символа – еще Медведя и Зайца, Барсик набрал больше всего голосов - 28%. На форумах после оглашения итогов возникли споры о правильности выбора символов. Досталось и Барсику. Кто-то утверждал, что кровожадное животное не может быть символом спортивных игр. (А медведь – не хищник, что ли?) Сам автор так не считает. В презентации он отметил, что Барсик - горный спасатель-альпинист и спасает людей.

Вадим - художник-самоучка и работает уже несколько лет в Доме культуры Находки оформителем. Про конкурс он узнал случайно из одной краевой газеты и решил рискнуть. Вадим нарисовал сразу несколько эскизов: Барсик на лыжах, с клюшкой и на сноуборде. Самым интересным автору показался Барсик со сноубордом, его - то он и отправил на конкурс.

Вадим выбрал символом Сочи леопарда, потому что первая ассоциация с Сочи для него - снежный барс, обитающий в Кавказских горах. Вадим говорит, что считает зверя ловким, сильным и гибким, обладающим всеми необходимыми качествами для спортсмена.

Победителям, в числе которых и Вадим, вручили медали от оргкомитета Олимпиады и сертификаты на церемонию открытия и закрытия Олимпиады. Все права на Барсика с момента объявления итогов перешли к оргкомитету.

Автор: Анастасия Загоруйко
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru