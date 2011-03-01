Приморский Леопард стал одним из символов Олимпиады-2014

Автор рисунка - житель Находки Вадим ПАК. Он обошел почти всех конкурентов при голосовании. И хотя решено выбрать сразу 3 символа – еще Медведя и Зайца, Барсик набрал больше всего голосов - 28%. На форумах после оглашения итогов возникли споры о правильности выбора символов. Досталось и Барсику. Кто-то утверждал, что кровожадное животное не может быть символом спортивных игр. (А медведь – не хищник, что ли?) Сам автор так не считает. В презентации он отметил, что Барсик - горный спасатель-альпинист и спасает людей.

Вадим - художник-самоучка и работает уже несколько лет в Доме культуры Находки оформителем. Про конкурс он узнал случайно из одной краевой газеты и решил рискнуть. Вадим нарисовал сразу несколько эскизов: Барсик на лыжах, с клюшкой и на сноуборде. Самым интересным автору показался Барсик со сноубордом, его - то он и отправил на конкурс.

Вадим выбрал символом Сочи леопарда, потому что первая ассоциация с Сочи для него - снежный барс, обитающий в Кавказских горах. Вадим говорит, что считает зверя ловким, сильным и гибким, обладающим всеми необходимыми качествами для спортсмена.

Победителям, в числе которых и Вадим, вручили медали от оргкомитета Олимпиады и сертификаты на церемонию открытия и закрытия Олимпиады. Все права на Барсика с момента объявления итогов перешли к оргкомитету.