В Чугуевке строят ледовый дворец

В с. Чугуевка идет строительство ледового дворца - крытого катка с искусственным льдом.

Как сообщили в пресс-службе чугуевской мэрии, все монтажно-строительные работы выполняются по графику. Пока не было дождей, завершили один из главных этапов строительства - забетонировали основание катка - плиту, на которой будет находиться ледовая площадка. Строители смогли сделать это всего за три дня. Близки к завершению работы по утеплению и обшивке административного комплекса. Помещения оштукатурены и загрунтованы. Проложена проводка, сделаны бетонные полы.

Строительство идет в рамках краевой программы "Развитие физкультуры и спорта", реализуемой в крае по инициативе губернатора Сергея ДАРЬКИНА. По этой программе были построены ледовый дворец в Уссурийске, бассейны в Артеме, Находке и Партизанске. В конце июля открыт ледовый дворец в Большом Камне.

Татьяна Курочкина, "Золотой Рог".