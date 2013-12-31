Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
ХОККЕЙ: Хабаровский "Амур" начал распродажу игроков
Хабаровский клуб, столкнувшийся с серьезными финансовыми трудностями, пытается пополнить бюджет за счет обмена игроков на денежную компенсацию.
Так, лучший бомбардир "Амура" в нынешнем сезоне Ян МУРШАК перешел в ЦСКА, второй бомбардир "Амура" Якуб ПЕТРУЖАЛЕК - в "Ак Барс", сообщает официальный сайт КХЛ.
27-летний чех Петружалек набрал в 38 встречах чемпионата Континентальной хоккейной лиги 20 очков (13+7). Муршак принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата, набрав 21 (12+9) очко за результативность при показателе полезности "-14".
Незадолго до ухода Петружалек заявил, что очень устал в Хабаровске. "Я уже очень устал за все время, пока играю здесь. Я действительно очень хочу сменить клуб, и это одна из причин. Уже устал от длительных поездок, каждый выезд тяжело дается", - цитирует хоккеиста "Спортивный портал Казахстана". После таких высказываний оставаться в команде чех уже не мог.
За годы, проведенные в Хабаровске, Якуб обновил снайперский рекорд "Амура" за время выступления в элитных дивизионах, который теперь равняется 50 заброшенным шайбам.
В настоящее время "Амур" находится на 13-м месте в Восточной конференции.
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Фото с сайта ХК "Амур".
Новости тематики
- "СКА-Хабаровск" отказался от услуг Рината Билялетдинова
- Билялетдинов не сумел переломить негативные тенденции в "СКА-Хабаровск"
- Хабаровск вновь примет чемпионат мира по хоккею с мячом
- Хабаровский футбольный клуб сменил название на "СКА-Хабаровск"
- Хоккей: "Амур" заменил главного тренера
- В Хабаровске сборная России вышла в финал чемпионата мира по бенди
- Хоккей: "Амур" возглавит бывший тренер "Витязя"
- ХОККЕЙ: Хабаровский "Амур" начал распродажу игроков
- Хабаровск в 2015 году второй раз в истории примет чемпионат мира по хоккею с мячом
- МНЕНИЕ. Сергей НИКУЛЯК, председатель Федерации фехтования Хабаровского края: Финансовая поддержка – залог успеха
Новости раздела
- Юрий Газинский помог установить мемориальной доски Николаю Старостину в Комсомольске-на-Амуре
- Красота: среди бегущих первых нет и отстающих
- "СКА-Хабаровск" отказался от услуг Рината Билялетдинова
- Билялетдинов не сумел переломить негативные тенденции в "СКА-Хабаровск"
- Хабаровск снова стал счастливым городом для российской команды
- В Хабаровске при минус 10 "согреют" футбольное поле и болельщиков
- Хабаровск вновь примет чемпионат мира по хоккею с мячом
- Не боги голы забивают
- Хабаровский футбольный клуб сменил название на "СКА-Хабаровск"
- В Хабаровском крае определились победители I этапа Чемпионата России по футболу "Будущее зависит от тебя"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Экс-мэр Владивостока Пушкарёв сказал всё, что думает о главе Приморья Кожемяко
- Названа фамилия возможного претендента на пост мэра Владивостока
- Стрелочник не нужен
- Известный торговый центр Владивостока вводит платную парковку
- В Преображении высадился сахалинский десант
- Страна утренней наглости
- Составлен очередной рейтинг 100 крупнейших компаний Дальнего Востока
- Основатель "В-Лазера" распродает бизнес-империю
- Ледовой арене во Владивостоке вернут имя Фетисова
- Авиакомпания "Аврора" улетит с Сахалина во Владивосток