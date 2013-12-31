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ХОККЕЙ: Хабаровский "Амур" начал распродажу игроков

31 Декабря 2013, 12:38 | Хабаровск

Хабаровский клуб, столкнувшийся с серьезными финансовыми трудностями, пытается пополнить бюджет за счет обмена игроков на денежную компенсацию.

Так, лучший бомбардир "Амура" в нынешнем сезоне Ян МУРШАК перешел в ЦСКА, второй бомбардир "Амура" Якуб ПЕТРУЖАЛЕК - в "Ак Барс", сообщает официальный сайт КХЛ.

27-летний чех Петружалек набрал в 38 встречах чемпионата Континентальной хоккейной лиги 20 очков (13+7). Муршак принял участие в 36 матчах регулярного чемпионата, набрав 21 (12+9) очко за результативность при показателе полезности "-14".

Незадолго до ухода Петружалек заявил, что очень устал в Хабаровске. "Я уже очень устал за все время, пока играю здесь. Я действительно очень хочу сменить клуб, и это одна из причин. Уже устал от длительных поездок, каждый выезд тяжело дается", - цитирует хоккеиста "Спортивный портал Казахстана". После таких высказываний оставаться в команде чех уже не мог.

За годы, проведенные в Хабаровске, Якуб обновил снайперский рекорд "Амура" за время выступления в элитных дивизионах, который теперь равняется 50 заброшенным шайбам.

В настоящее время "Амур" находится на 13-м месте в Восточной конференции.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.

Фото с сайта ХК "Амур".

 

Автор: Олег Клименко
Теги: "Амур"  хоккей  КХЛ 



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