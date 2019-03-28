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Футбол: Непримиримый соперник "Луча" потерял главного тренера

28 Марта 2019, 08:54 | Хабаровск

Вадим Евсеев ушел на повышение

Вадим ЕВСЕЕВ досрочно покинул пост главного тренера футбольного клуба «СКА-Хабаровск» и возглавил ФК «Уфа», борющийся за выживание в премьер-лиге. Решением попечительского совета «СКА-Хабаровск» исполняющим обязанности главного тренера назначен Алексей ПОДДУБСКИЙ. Он будет готовить команду к матчу против курского «Авангарда», который состоится в эту субботу.

Хабаровскую команду г-н Евсеев возглавил в августе прошлого года. При нем армейцы провели 23 матча (21 в первенстве и два в Кубке страны), в которых одержали 8 побед, потерпели 7 поражений и 8 раз сыграли вничью.

На вопрос пресс-службы клуба с какими чувствами он покидает Хабаровск, Вадим Евсеев ответил:

-  Со сложными, потому что здесь, как руководством края - губернатором, так и руководством клуба - генеральным директором, для меня были созданы все условия. В клубе относились ко мне очень хорошо, доброжелательно. Мне оставалось только работать, заниматься своим непосредственным делом. Организация здесь на хорошем уровне, так что, думаю, любому тренеру было бы приятно работать в такой обстановке.

На данный момент «СКА-Хабаровск» занимает 9-е место в ФНЛ. Весной хабаровчане провели четыре матча (две победы, два поражения), в том числе обыграли во Владивостоке «Луч» 2:0.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ФК «СКА-Хабаровск»

Автор: Олег Клименко
Теги: "СКА-Хабаровск"  уфа  футбол  тренер 



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