Хабаровский губернатор на хоккейный клуб "СКА-Нефтянник" выделит около 200 млн руб.

Губернатор края Вячеслав Шпорт – руководитель попечительского совета хоккейного клуба «СКА-Нефтяник» провел заседание, на котором были подведены итоги выступления команды, рассмотрен новый состав игроков и утверждена смета расходов на 2011-2012 годы.

Открывая заседание, главный тренер клуба Андрей Кобелев сообщил, что в уходящем сезоне команда участвовала в серии международных и российских соревнований, по итогам которых сумела подняться на три строчки в турнирной таблице высшей лиги. В команде изменился состав - на место выбывших игроков пришли шесть новых легионеров, что обострит конкуренцию внутри клуба. В планах команды на будущий год - участие в Кубке и Чемпионате России, международном Кубке Чемпионов и Чемпионате мира, который пройдет в октябре этого года в Швеции.

Сумма предполагаемых расходов для участия в играх составит 197 млн рублей. В нее войдут затраты на создание «молодежной сборной», что, согласно нового регламента российских турниров, является обязательным условием для команд-участниц.

Попечительский совет утвердил смету расходов, заверив, что бюджет края и в следующем году профинансирует деятельность клуба на условиях социального кредитования. Однако, председатель совета Вячеслав Шпорт обратил внимание руководства команды на необходимость привлечения спонсоров и оптимизацию расходов.

В своем обращении к «СКА-Нефтянику» он выразил надежду, что результаты клуба в следующем сезоне поднимут рейтинг Хабаровского края в глазах спортивного сообщества.

«В Хабаровском крае хоккей с мячом всегда был одним из самых популярных видов спорта. Сегодня мы делаем все возможное, чтобы команда демонстрировала высокий уровень мастерства. Выражаю свое глубокое пожелание увидеть «СКА-Нефтяник» в числе призеров будущего Чемпионата России», - напутствовал членов клуба Вячеслав Шпорт.