Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Хоккей: "Амур" возглавит бывший тренер "Витязя"
Хоккейный клуб "Амур" (Хабаровск) достиг договоренности с тренером Юрием Леоновым о том, что он возглавит команду в предстоящем сезоне, говорится на сайте клуба.
Юрий ЛЕОНОВ с 16 июня 2012 года по 11 января 2014 года был главным тренером ХК "Витязь" (Подольск), как и "Амур" выступающего в КХЛ.
Ранее руководство "Амура" решило не пролонгировать контракты с главным тренером Евгением ПОПИХИНЫМ и тренером Александром СМИРНОВЫМ в связи с невыполнением задачи на сезон, которую поставило руководство клуба.
"Амур" в сезоне 2013-2014 не смог пробиться в плей-офф КХЛ, заняв последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Надежды "Амур" уступил ханты-мансийской "Югре".
Отметим, что ХК "Адмирал" (Владивосток) до сих пор не объявил о подписании нового контракта с главным тренером Сергеем СВЕТЛОВЫМ, сумевшим вывести дебютанта КХХ в плей-офф, где команда из Владивостока проиграла будущему чемпиону России магнитогорскому "Металлургу".
Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
Новости тематики
- "СКА-Хабаровск" отказался от услуг Рината Билялетдинова
- Билялетдинов не сумел переломить негативные тенденции в "СКА-Хабаровск"
- Хабаровск вновь примет чемпионат мира по хоккею с мячом
- Хабаровский футбольный клуб сменил название на "СКА-Хабаровск"
- Хоккей: "Амур" заменил главного тренера
- В Хабаровске сборная России вышла в финал чемпионата мира по бенди
- Хоккей: "Амур" возглавит бывший тренер "Витязя"
- ХОККЕЙ: Хабаровский "Амур" начал распродажу игроков
- Хабаровск в 2015 году второй раз в истории примет чемпионат мира по хоккею с мячом
- МНЕНИЕ. Сергей НИКУЛЯК, председатель Федерации фехтования Хабаровского края: Финансовая поддержка – залог успеха
Новости раздела
- Юрий Газинский помог установить мемориальной доски Николаю Старостину в Комсомольске-на-Амуре
- Красота: среди бегущих первых нет и отстающих
- "СКА-Хабаровск" отказался от услуг Рината Билялетдинова
- Билялетдинов не сумел переломить негативные тенденции в "СКА-Хабаровск"
- Хабаровск снова стал счастливым городом для российской команды
- В Хабаровске при минус 10 "согреют" футбольное поле и болельщиков
- Хабаровск вновь примет чемпионат мира по хоккею с мячом
- Не боги голы забивают
- Хабаровский футбольный клуб сменил название на "СКА-Хабаровск"
- В Хабаровском крае определились победители I этапа Чемпионата России по футболу "Будущее зависит от тебя"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Три случая, когда вашу банковскую карту точно заблокируют
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- На Дальнем Востоке рухнул еще один банк
- Тарасенко пожаловался Путину на "полную беду" в Приморье
- Приморцам могут разрешить садиться за руль без бумажных полисов ОСАГО
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Во Владивостоке резко подорожал популярный сорт хлеба
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин