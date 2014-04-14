Хоккей: "Амур" возглавит бывший тренер "Витязя"

Хоккейный клуб "Амур" (Хабаровск) достиг договоренности с тренером Юрием Леоновым о том, что он возглавит команду в предстоящем сезоне, говорится на сайте клуба.

Юрий ЛЕОНОВ с 16 июня 2012 года по 11 января 2014 года был главным тренером ХК "Витязь" (Подольск), как и "Амур" выступающего в КХЛ.

Ранее руководство "Амура" решило не пролонгировать контракты с главным тренером Евгением ПОПИХИНЫМ и тренером Александром СМИРНОВЫМ в связи с невыполнением задачи на сезон, которую поставило руководство клуба.

"Амур" в сезоне 2013-2014 не смог пробиться в плей-офф КХЛ, заняв последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. В первом раунде Кубка Надежды "Амур" уступил ханты-мансийской "Югре".

Отметим, что ХК "Адмирал" (Владивосток) до сих пор не объявил о подписании нового контракта с главным тренером Сергеем СВЕТЛОВЫМ, сумевшим вывести дебютанта КХХ в плей-офф, где команда из Владивостока проиграла будущему чемпиону России магнитогорскому "Металлургу".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.