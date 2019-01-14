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Хоккей: Хабаровский "Амур" сменил главного тренера
14 Января 2019, 11:08 | Хабаровск
Чтобы обыграть «Адмирал»
Николая БОРЩЕВСКОГО на посту главного тренера хоккейного клуба «Амура» сменил Александр ГУЛЯВЦЕВ, последним местом работы которого была «Северсталь» (Череповец).
Г-н Борщевский остался в системе хабаровского клуба, заняв должность вице-президента.
Борщевский возглавил «Амур» в мае 2018 года. Гулявцев, с 2016 года тренировавший «Северсталь», в ноябре 2018 года был отправлен в отставку.
На данный момент «Амур» занимает 12-е место в Восточной конференции КХЛ, лишь на два очка опережая идущий последним «Адмирал» (Владивосток).
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото КХЛ
Автор: Олег Клименко
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