МНЕНИЕ. Сергей НИКУЛЯК, председатель Федерации фехтования Хабаровского края: Финансовая поддержка – залог успеха

Сергей НИКУЛЯК, мастер спорта, двукратный чемпион России по сабле, председатель Федерации фехтования Хабаровского края, старший тренер сборной Хабаровского края по фехтованию на сабле:

– После распада СССР фехтование в Хабаровском крае пришло в полный упадок – финансирование прекратилось, все тренеры разъехались по стране в поисках работы. Возрождение этого вида спорта началось только в начале 2000-х годов, но исключительно силами энтузиастов: тренировки для спортсменов были платные, весь спортинвентарь закупался на собственные средства, да и то лишь самое необходимое.

Частичное финансирование из краевого бюджета мы начали получать только в 2006 году благодаря возобновлению всероссийских спартакиад школьников: спорткомитет стал оплачивать поездки на соревнования, проходившие в соседних городах – Владивостоке, Находке, Амурске.

Но по-настоящему серьезные перемены к лучшему произошли за последние три года. В 2010 г. при детско-юношеской спортивной школе Олимпийского резерва Хабаровского края открылось отделение фехтования, где сегодня занимается уже три группы детей и подростков по 18 человек в каждой, притом совершенно бесплатно. Была выделена тренерская ставка, а в сентябре появится еще одна. Важно, что на краевые средства было закуплено современное оборудование и снаряжение: две фехтовальные дорожки а также куртки, маски, клинки.

Активно финансируется участие хабаровских фехтовальщиков в выездных соревнованиях, причем их география также расширилась в разы. За последние три года мы успели побывать в Москве, Санкт-Петербурге, Сатарове, Нижнем Новгороде, Азове и других городах, не говоря уже о наших главных «фехтовальных» соседях – Владивостоке и Находке. Налаживаются и международные контакты – несколько раз наши спортсмены выезжали в Китай, где с каждым годом демонстрировали все лучшие результаты, привозя домой золотые, серебряные и бронзовые медали.

Отмечу, что в Приморском крае, в отличие от Хабаровского, финансирование фехтования после распада СССР практически не прекращалось. Данный вид спорта непрерывно развивался в Приморье на безе нескольких ДЮСШ, в которых сегодня работает 9 тренеров – 5 во Владивостоке и 4 в Находке. Такое положение дел напрямую отражалось на спортивных результатах: приморские фехтовальщики были на голову сильнее хабаровских.

Сегодня же благодаря именно мощной финансовой поддержке края хабаровское фехтование практически полностью восстановилось, вернуло былые позиции. Так, в прошлом году для участия в школьной спартакиаде по фехтованию на весь Дальний Восток было выделено 12 вакансий, 11 из которых получили хабаровчане. Единственной проблемой остается только нехватка дополнительных тренерских ставок. Решение данного вопроса позволит нам тренировать большее число спортсменов, между ними будет расти конкуренция, а значит, и спортивное мастерство.

«Дальневосточный капитал».