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В Хабаровске может пройти Универсиада АТР
Хабаровские СМИ обсуждают шансы проведения в краевой столице международных студенческих соревнований стран АТР. С такой инициативой выступил губернатор края Вячеслав ШПОРТ на встрече с министром спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталием МУТКО в Москве. Министру идея понравилась, и он обещал рассмотреть этот вопрос.
Губернатор пришел к министру искать поддержки в финансировании из федерального бюджета строительства в Хабаровске крытого стадиона для хоккея с мячом на 10 тыс. мест. В спорткомплексе планируют развивать также и фигурное катание, конькобежный спорт. И сейчас необходима поддержка из федерального бюджета для завершения строительства. Министр поручил более детально изучить вопрос и в ближайшее время принять дополнительные меры для завершения возведения объекта. Также Виталий Мутко пообещал оказать краю содействие в создании «Училища олимпийского резерва Хабаровского края».
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