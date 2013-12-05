Хабаровск в 2015 году второй раз в истории примет чемпионат мира по хоккею с мячом

Решение о проведении в России трех ближайших чемпионатов мира по бенди (хоккей с мячом) принято Международной федерацией хоккея с мячом.

В 2014 году мировой форум примет Иркутск, в 2015 году - Хабаровск, в 2016 году - Ульяновск.

Заявку на проведение ЧМ-2015 регион направил летом этого года.

Напомним, что в середине октября в Хабаровске введена в эксплуатацию многофункциональная крытая ледовая арена на 10 тыс. мест "Ерофей", ставшая домашним стадионом клуба бенди "СКА-Нефтяник".

Хабаровск принимал чемпионат мира по хоккею с мячом в 1981 году. Тогда в турнире участвовали четыре национальные сборные: СССР, Швеции, Финляндии и Норвегии. Победу одержали хоккеисты из Швеции, сборная Советского Союза заняла второе место.

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.