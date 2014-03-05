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На Большом Уссурийском острове может появиться ипподром для китайских туристов
Власти Хабаровского края ведут переговоры с китайским инвестором о строительстве ипподрома с инфраструктурой на Большом Уссурийском острове, заявил в ходе прошедшей в Хабаровске пресс-конференции заместитель председателя правительства Хабаровского края по экономическим вопросам Александр ЛЕВИНТАЛЬ. Туристов из соседнего государства может привлечь предусмотренная проектом работа тотализатора, который запрещен практически на всей территории Поднебесной.
— На нас вышел инвестор, крупная китайская компания «Ида», которая предложила построить на российской части острова ипподром со всей необходимой инфраструктурой – гостиницы, рестораны, кафе и так далее. Дело в том, что в самом Китае, за исключением Гонконга, запрещены гонки на лошадях и тотализаторы, но это зрелище пользуется достаточно большой популярностью в Поднебесной. Поэтому многие туристы из КНР приедут на Большой Уссурийский остров, чтобы посмотреть на соревнования и сделать свои ставки. Проектом предусматривается и строительство конезавода на материковой части около города Хабаровска, – пояснил Александр Левинталь.
В настоящее время региональные власти совместно с потенциальным инвестором оговаривают объем средств, необходимых для проекта, реализовать который возможно за 3-4 года. Впрочем, до начала строительства строительство на Большом Уссурийском острове, необходимо вместе с китайской стороной предпринять меры по защите от возможного наводнения зоны острова, выбранные для инвест- вложений,– это уже задача государства, а не частных инвесторов, отметил Александр Левинталь.
Мария КОНСТАНТИНОВА. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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