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Хоккей: "Амур" заменил главного тренера
Бывший наставник «Адмирала» Сергей Шепелев не смог гарантировать хабаровчанам плей-офф
Главным тренером хоккейного клуба «Амур» (Хабаровск) назначен Андрей НИКОЛИШИН, а его предшественник Сергей ШЕПЕЛЕВ переведен на должность вице-президента клуба, сообщает официальный сайт клуба КХЛ.
Новый тренер был представлен команде перед утренней раскаткой в пятницу.
Андрей Николишин ранее возглавлял челябинский «Трактор» .В качестве тренера провёл 80 матчей, в которых его команда одержала 40 побед.
На данный момент «Амур» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 43 очка. Еще недавно хабаровчане успешно конкурировали с «Адмиралом» в погоне за путевкой в плей-офф, но откатились вниз турнирной таблицы, проиграв последние семь из восьми матчей.
Газета «Золотой Рог», Владивосток
Фото ХК "Амур".
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