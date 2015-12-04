Хоккей: "Амур" заменил главного тренера

Бывший наставник «Адмирала» Сергей Шепелев не смог гарантировать хабаровчанам плей-офф

Главным тренером хоккейного клуба «Амур» (Хабаровск) назначен Андрей НИКОЛИШИН, а его предшественник Сергей ШЕПЕЛЕВ переведен на должность вице-президента клуба, сообщает официальный сайт клуба КХЛ.

Новый тренер был представлен команде перед утренней раскаткой в пятницу.

Андрей Николишин ранее возглавлял челябинский «Трактор» .В качестве тренера провёл 80 матчей, в которых его команда одержала 40 побед.

На данный момент «Амур» занимает 13-е место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 43 очка. Еще недавно хабаровчане успешно конкурировали с «Адмиралом» в погоне за путевкой в плей-офф, но откатились вниз турнирной таблицы, проиграв последние семь из восьми матчей.

Газета «Золотой Рог», Владивосток

Фото ХК "Амур".