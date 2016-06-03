Хабаровский футбольный клуб сменил название на "СКА-Хабаровск"

Соседи приморцев первыми отказались от приставки «Энергия» после отказа энергетиков спонсировать футбол

Футбольный клуб «СКА-Энергия» сменил название на «СКА-Хабаровск». По сведениям Деловой газеты «Золотой Рог», по этому же пути может пойти и футбольный клуб «Луч-Энергия» (Владивосток).

Начиная с 1 июня 2016 года некоммерческое партнерство «ФК «СКА-Энергия» официально именуется Ассоциация «ФК «СКА-Хабаровск»».

Досье «Золотого Рога»: ФК «СКА-Энергия» основан в 1946 год. Названия команды: до 1953 г. - ДКА; 1954 г. - ОДО; 1955-1956 гг. - ДО; 1957 г.- ОСК; 1957-1959 гг. – СКВО; 1960-1999 гг. – СКА; c лета 1999 г. по 31 мая 20156 года - «СКА-Энергия». В первенстве ФНЛ 2015-2016 гг. «СКА-Энергия» занял 14-ое место.

Ранее новый контракт с хабаровским клубом заключил 49-летний главный тренер Александр ГРИГОРЯН, перед которым поставлена задача побороться, как минимум, за место в стыковых матчах за выход в премьер-лигу.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток