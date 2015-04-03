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В Хабаровске сборная России вышла в финал чемпионата мира по бенди
4 апреля соперником россиян будет сборная Швеции
Сборная России разгромила команду Казахстана в полуфинале чемпионата мира по хоккею с мячом, который проходит в Хабаровске на ледовой арене "Ерофей", и вышла в финал турнира.
На встрече присутствовало более 7 тысяч зрителей.
Сборная Казахстана в четвертьфинале 26:8 разгромила соперников из Белоруссии 26:8, но дальше не смогла составить конкуренции россиянам. Полуфинал завершлся со счетом 14:0 в пользу россиян. В составе победителей пять раз отличился Евгений ИВАНУШКИН.
Победители двух предыдущих чемпионатов мира в субботу в матче за золотые медали встретятся с командой Швеции.
Главный тренер сборной России Сергей МЯУС уверен, что финал окажется куда более напряженным.
"Я насчет результата не буду загадывать, но то что по накалу он будет еще выше. Хотя и в группе он был довольно-таки высоким по накалу. Я думаю, что финал – он и есть финал. Тем более две равные команды, кто-бы там что ни говорил. Поэтому финал будет напряженным. А счет, по большому счету, не должен нас интересовать. Должен интересовать накал игры, азарт, настрой – вот это будет главное", - заявил после матча с Казахстаном наставник россиян.
Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
Фото с официального сайта чемпионата мира-2015.
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