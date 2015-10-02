СГ "ХОСКА" застраховала участников чемпионата мира по киокусинкай карате в Хабаровске

Второй объединенный чемпионат мира по киокусинкай впервые пройдет в Хабаровске 3 и 4 октября.

Участие в соревнованиях подтвердили 250 бойцов из 39 стран мира. Спортсмены смогли оформить страховой полис от несчастных случаев в страховой группе «ХОСКА», сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе компании. Киокусин - самый популярный полноконтактный стиль каратэ, созданный в Японии. Он считается самым практичным, силовым и зрелищным видом карате.

Досье "Золотого Рога": Страховая группа «ХОСКА» – крупнейшая региональная страховая компания на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири (по объему собранных страховых премий без учета ОМС, страхования жизни, агрострахования и банкострахования), осуществляет деятельность с 1991г. Филиалы и представительства Компании работают в 50 городах в 15 регионах России. В числе клиентов Компании - порядка 100 000 физических и юридических лиц.