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СГ "ХОСКА" застраховала участников чемпионата мира по киокусинкай карате в Хабаровске

02 Октября 2015, 16:37 | Хабаровск
Второй объединенный чемпионат мира по киокусинкай впервые пройдет в Хабаровске 3 и 4 октября. 
 
Участие в соревнованиях подтвердили 250 бойцов из 39 стран мира. Спортсмены смогли оформить страховой полис от несчастных случаев в страховой группе «ХОСКА», сообщили Деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе компании. Киокусин - самый популярный полноконтактный стиль каратэ, созданный в Японии. Он считается самым практичным, силовым и зрелищным видом карате. 
 
Досье "Золотого Рога": Страховая группа «ХОСКА» – крупнейшая региональная страховая компания на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири (по объему собранных страховых премий без учета ОМС, страхования жизни, агрострахования и банкострахования), осуществляет деятельность с 1991г.  Филиалы и представительства Компании работают в 50 городах в 15 регионах России. В числе клиентов Компании - порядка 100 000 физических и юридических лиц. 
 
 
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Теги: хоска  страхование  киокусинкай 






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