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В Хабаровском крае определились победители I этапа Чемпионата России по футболу "Будущее зависит от тебя"
В Хабаровске состоялся 1-й этап Открытого чемпионата России по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Победителями стали команды детского дома №12 из Амурска и детского дома №4 из Хабаровска. Следующие – полуфинальные – игры Чемпионата пройдут 27 – 30 апреля в городе Хабаровске, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
В минувшие выходные в Хабаровске прошел 1-й этап Открытого чемпионата России по футболу «Будущее зависит от тебя». В играх приняли участие 9 команд из детских учреждений Хабаровского края - дети в возрастной категории 2003-2004 и 2001-2002 гг. рождения. Организаторами регионального тура выступили компания «МегаФон», Министерство спорта и молодежной политики Хабаровского края и Российский футбольный союз.
Участники соревнований сразились за право принять участие в полуфинальных играх, которые состоятся 27 - 30 апреля в Хабаровске, наряду с другими победителями первого тура соревнований из регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Обеспечить себе участие во II этапе среди старшей возрастной группы удалось ребятам из Амурска - команде детского дома №12, а среди младшей возрастной группы первыми стали воспитанники детского дома №4 из Хабаровска.
Во II этапе традиционно разворачивается нешуточная борьба – ведь в нем принимают участие сильнейшие команды со всех регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. В случае победы во II этапе воспитанники из детских домов Хабаровского края представят Дальний Восток на финальном этапе соревнований, который пройдет в конце мая в столице Олимпийских игр 2014 года - городе Сочи.
«Чемпионат «Будущее зависит от тебя» стал доброй спортивной традицией, - отмечает директор по связям с общественностью Дальневосточного филиала компании «МегаФон» Антонина Пронина. - Главная задача нашего проекта – помочь ребятам в социализации. Ведь адаптация к взрослой жизни в обществе очень важна для воспитанников детских домов. А футбол, помимо игры, дает им настоящее живое общение со сверстниками».
По традиции для победителей финальных игр «МегаФон» организует посещение одного из наиболее титулованных футбольных клубов мира – лондонского «Арсенала». Победители получат возможность побывать в Великобритании, посетить футбольный клуб «Арсенал», побывать на предматчевой тренировке, встретиться с главным тренером команды Арсеном Венгером и звездами английского футбола, а также попасть на матч английской премьер-лиги.
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