Сахалинский спортивно-туристический комплекс "Горный воздух" обещает незабываемый зимний отдых

Есть отличная возможность встретить его в хорошей компании единомышленников, с отличным настроением, пользой для здоровья, приобретя новые навыки. Все это обещает поездка на Сахалин на спортивно-туристический комплекс "Горный воздух". Согласитесь, катание на горных лыжах и сноуборде - это модно, полезно для здоровья и классно! Подробности в материале газеты "Золотой Рог":

В декабре горнолыжный курорт отметил 55-летие. Так что трассы и сервис здесь проверены годами, и сомнений в том, что его возможности могут удовлетворить самых взыскательных любителей зимнего отдыха - бывалых и новичков, - быть не должно.

"Горный воздух" - один из самых динамично развивающихся горнолыжных курортов Дальнего Востока. Уникальная особенность которого - расположение в центре столицы островного региона - городе Южно-Сахалинске. Так что, где бы вы ни остановились: в фешенебельной городской гостинице (ко многим отелям здесь подходит именно такое определение), в коттеджном районе или даже в гостевом хостеле (таких здесь тоже несколько), вы буквально за несколько минут можете добраться горы. И оказаться в мире зимних видов спорта.

Сегодня сахалинский горный курорт предлагает 11 трасс различного уровня сложности, как для новичков, так и для профессионалов. Их общая протяженность - более 23 км. "Горный воздух" предоставляет три зоны катания: "зеленые" спуски подойдут для тех, кто только делает первые шаги, "красные" - тем, кто уверен в своих силах, а "черные" трассы смогут испытать профессионалы. А еще есть трасса для ски-кросса и сноуборд-парк.

Если же в вашей компании окажутся те, кто вовсе на лыжах не стоял, то будьте уверены, через некоторое время они к вам присоединятся и будут разделять ваш восторг от скорости, снежных вихрей и потрясающей сахалинской природы. Стоит попробовать! Победа над собой - это одно из самых радостных ощущений. На комплексе действуют учебный склон и в распоряжении гостей опытные инструкторы: более десяти специалистов, прошедших подготовку в Национальной Лиге инструкторов (ISIA), готовы обучить начинающих горнолыжников и сноубордистов технике катания, а также усовершенствовать навыки более опытных любителей зимних видов спорта. Нужно отметить, что служба инструкторов проводит как индивидуальные, так и групповые занятия для посетителей любого возраста.

А главное - снег. Нынешней зимой приморцы его практически и не видели, если только вперемежку с дождем! На Сахалине мягкая и снежная зима позволяет кататься с декабря вплоть до конца апреля. Толщина покрова обычно доходит до двух метров. Но на случай, если сахалинская погода вдруг проявит свой капризный нрав, на "Горном воздухе" есть система искусственного оснежения. Так что поездка на Сахалин - это наверняка, "сушить лыжи" не придется.

Кстати, прокат, камера хранения и сервисная служба здесь тоже на высоте. Как сообщили деловой газете "Золотой Рог" в администрации комплекса, в распоряжении гостей более 100 комплектов снаряжения ведущих компаний-производителей Fisher и Head. И здесь обещают индивидуальный подход к каждому: для юных любителей зимних видов спорта предусмотрена детская линейка, для клиентов, желающих протестировать лучшее снаряжение, доступно оборудование ВИП-класса.

Те же, кто доверяет только своему инвентарю, подготовить его к сезону могут на "Горном воздухе". На территории комплекса можно получить весь набор необходимых в этом случае услуг: ремонт, установка креплений, заточка кантов, парафин и прочие, при этом воспользоваться грамотным советом специалиста по уходу за оборудованием.

После активного отдыха на склонах горнолыжного курорта, несомненно, требуется восполнение сил. Для этого на "Горном воздухе" работает сеть ресторанов и кафе, блюда которых удовлетворят даже самого привередливого гурмана. Кафе работают не только у подножья горы, но и на средней и верхней площадках, откуда открывается великолепный вид на город. В здешних заведениях можно приятно провести вечер в компании друзей под хорошую музыку и в атмосфере истинного гостеприимства. В этой сфере, как и в гостиничной, сахалинский бизнес шагнул далеко вперед.

Атмосферу праздника администрация "Горного воздуха" готова обеспечивать не только в новогодние каникулы (в эти дни будет масса мероприятий), но весь сезон. А помимо самой горы, готовы предоставить и экскурсионное обслуживание, организовать поездки по городу и трансфер в гостиницу или аэропорт. "Горный воздух" давно является центром массового досуга, где, сменяя друг друга, проходят спортивные состязания и культурные события, музыкальные фестивали и арт-выставки, детские и молодежные праздники. Те, кто настроен на общение и новые знакомства, останутся довольны.

И напоследок: склоны комплекса работают не только днем, но и в вечернее время. С наступлением сумерек трассы преображаются благодаря искусственному освещению. И это особое эстетическое удовольствие - скользить сквозь красоту жемчужного снежного леса и любоваться огнями ночного Южно-Сахалинска.

Спортивно-туристический комплекс "Горный воздух"

Адрес: 693010, г. Южно-Сахалинск, ул. Горького, д.7/1

Телефон/факс: 8 (4242) 51-11-10

e-mail: info@ski-gv.ru

www.ski-gv.ru

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Лариса ЛАРИНА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото: Ольга КУЛИКОВА.