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Хоккей: Кубка Надежды в этом сезоне не будет

31 Октября 2014, 18:33 | Дальний Восток

Приморский "Адмирал" может порадовать своих поклонников только выходом в плей-офф

Правление КХЛ пришло к выводу о нецелесообразности проведения розыгрыша "Кубка Надежды" в существующей экономической обстановке. Таким образом, невыход в плей-офф грозит ХК "Адмирал" недобором финансов на домашних матчах.

Кубок Надежды проводился с 2013 года среди команд, не попавших в плей-офф КХЛ. В 2013 году победителем турнира стало рижское "Динамо", в 2014 году - омский "Авангард".

"Правление проработало рекомендацию совета директоров об оптимизации программы проведения Кубка Надежды - турнира для команд, не сумевших пробиться в плей-офф розыгрыша Кубка Гагарина. В результате обсуждения члены правления пришли к выводу о нецелесообразности проведения розыгрыша Кубка Надежды в существующей экономической обстановке", - говорится в заявлении лиги.

Призовой фонд Кубка Надежды составлял 50 млн рублей. Из них 15 ммлн, а также право выбора в первом раунде ближайшего драфта получал победитель турнира,  9 млн - серебряный призер. Кроме того, КХЛ компенсировал транспортные расходы команд.КХЛ приняла решение о нецелесообразности проведения Кубка Надежды

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Фото Евгения СТАРОДУБЦЕВА.

Автор: Олег Клименко
Теги: КХЛ  "Адмирал" 



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